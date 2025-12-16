El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

Un completo rebaraje del mercado de los medios de pago continúa produciéndose. Desde que Santander comunicó a Transbank en 2018 que no renovaría el contrato de adquirencia, la implementación del modelo de cuatro partes en el ecosistema de pagos se puso en marcha y se abrió una carrera entre los emisores de tarjetas por contar con sus propias redes.

Santander fue el primer banco en hacerlo al lanzar Getnet en 2020, y este martes se vivió un nuevo capítulo luego de que Itaú anunciara la adquisición de Klap.

La compañía - fundada hace 18 años como Multicaja por Javier Etcheberry-, fue comprada por el banco de capitales brasileros por $40 mil millones. Sonda posee un 69,5% de la propiedad, Javier Etcheberry un 15,56% e Ingeniería e Inversiones de José Luis del Río, exintegrante del grupo controlador de Falabella, con un 14,94% de la propiedad.

La transacción, según explicó el banco en un comunicado , “marcará un hito estratégico para Itaú Chile. Una vez que se materialice, completaremos nuestra oferta de valor, integrando de manera coherente las capacidades de emisión y adquirencia , al mismo tiempo que avanzamos hacia un ecosistema integral de medios de pago, servicios transaccionales y soluciones de financiamiento”.

Lo señalado por el banco apunta a un movimiento que prácticamente todos los grandes bancos han dado desde 2020. El último fue Banco de Chile, entidad que a mediados de noviembre recibió la autorización definitiva para poner en funcionamiento su red de adquirencia, a la que llamó Banchile Pagos, y con la que pretende poner foco en pymes.

“Banchile Pagos iniciará su operación con una marcha blanca con cerca de 300 comercios ubicados en distintas regiones del país, para luego iniciar su comercialización general”, señalaron desde el Chile mediante un comunicado en la oportunidad.

La meta de Banchile Pagos es alcanzar 150 mil comercios en los próximos tres años

El mercado de los medios de pago

Son una serie de grandes actores quienes se disputan un mercado cada vez más extenso.

Según el último Informe de Medios de Pago del Banco Central, actualmente se realizan 374 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años, lo cual representó un aumento de 18,4% con respecto al año anterior.

Según la entidad, la tarjeta de débito sigue siendo el medio de pago más utilizado, mientras que el uso de las tarjetas de prepago muestra un crecimiento acelerado, aumentando un 213% respecto del año anterior, pero partiendo de una base inicial pequeña.

En la industria de medios de pago, el actor de mayor tamaño sigue siendo Transbank, de propiedad justamente de los bancos: Banco de Chile es el mayor accionista de la compañía, con un 26,16%, seguido por Santander con un 25%, Scotiabank con 22,69%, mientras que Itaú, BCI y BancoEstado tiene un 8,72% cada uno. Banco Falabella, Internacional, BICE y Security tienen cada cual 18 acciones, y JP Morgan tiene 10.

A septiembre de este año, la compañía reportó ingresos totales por $ 664.883 millones, lo que representa un aumento del 1,6% con respecto al mismo período del año 2024.

En tanto, el Ebitda alcanzó $ 67.969 millones, representando una disminución del 3,5% respecto al mismo período del año anterior, mientras que la utilidad llegó a $ 17.474 millones, un aumento del 143,5% respecto al cierre al 30 de septiembre de 2024.

Sin embargo, Getnet - de propiedad de Santander- es la red de adquirencia que muestra las mayores utilidades. Lanzada en 2020, a octubre de este año Getnet informó de ganancias por $33.331 millones, un alza de 75,3% respecto del mismo periodo el ejercicio previo.

Por su parte, Red Global, de BancoEstado, reportó pérdidas por $601 millones a septiembre, por debajo de las pérdidas de $1.853 millones informadas a septiembre de 2024.

En tanto, BCI cuenta con la filial BCI Pagos donde posee un 49% - el restante 50,1%está en manos de Evo Payments-. Según sus estados financieros, a septiembre reporta pérdidas por $726 millones, por sobre las pérdidas de $130 millones informadas para los primeros nueve meses de 2024.

Tras la compra de Itaú, Scotiabank es la única de las granes entidades que no contará con una red de adquirencia propia. Sin embargo, es la venta de Transbank la operación - a cargo de JP Morgan -que sigue robándose la atención del mercado. Hasta ahora los controladores han desechado al menos tres ofertas.