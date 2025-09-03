SUSCRÍBETE
El regreso de Los Tatas del Pan

La panadería de Vitacura volverá a funcionar, pero un socio no seguirá porque se fue a vivir fuera de Santiago.

David NogalesPor 
David Nogales
El regreso de Los Tatas del Pan. En la imagen, Ángel Gajardo y Jaime Ugarte.

“Los Tatas del Pan” era una panadería de Vitacura que saltó a la fama hace poco más de un mes tras el bullado cierre de sus instalaciones, acusando trámites, observaciones y trabas burocráticas insostenibles para montar su negocio.

La permisología nos ganó”, dijo uno de los dueños del emprendimiento a La Tercera, encendiendo aún más el debate que ha estado en la primera línea económica de los últimos meses.

Sin embargo, la panadería regresa, pero con algunos cambios. El “tata” Ángel Gajardo no seguirá en la panadería, pero sí su socio, el “tata” Jaime Ugarte.

“Aquí estamos nuevamente en Los tatas del pan, partiendo en una etapa nueva gracias al apoyo inmenso de nuestros clientes de la multigremial, que nos ha apoyado de manera increíble en este proceso. Perdimos a un socio, el Tata Ángel se nos fue a vivir fuera de Santiago, así que tengo un nuevo socio, mucho más joven, lamentablemente no es tata”, dijo Ugarte.

Las declaraciones las hizo en un video que puso el presidente de la multigremial, Juan Pablo Swett, en su red de LinkedIn, quien relató cómo se rearmó la panadería tras su bullado cierre y que tuvo su origen en un asado.

“Después de un mes con sus puertas cerradas, Los Tatas del Pan volverán a abrir, gracias al compromiso de un vecino que ahora es el nuevo socio, a la solidaridad de la dueña del local que les dará facilidades, al apoyo de la Multigremial Nacional y la fuerza de una comunidad que no quiso dejar morir este sueño”, escribió Juan Pablo Swett en LinkedIN.

El dirigente comentó también que los van a apoyar legalmente para intentar conseguir los permisos finales que necesitan para continuar.

“Además, junto a los senadores Ximena Rincón, Fidel Espinoza y Matías Walker, estamos trabajando para impulsar la Ley Los Tatas, que busca erradicar la excesiva permisología municipal para que nunca más un emprendimiento esté al borde del cierre por culpa de la burocracia”, afirma Swett.

