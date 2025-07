Jorge Quiroz rechaza el concepto de “permisología” y descarta el modelo de desregulación “tradicional”

El coordinador económico del candidato presidencial José Antonio Kast (JAK), Jorge Quiroz, rechazó este lunes usar el concepto con que el sector privado se ha referido a los problemas que existen en los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión: permisología.

En entrevista con radio Duna, Quiroz lo cuestionó cuando se abordó el tema en la conversación. “No me gusta hablar de permisología, porque permisología es como que cayó un meteorito y estamos todos mirando”.

“Esto es un organismo vivo, el Estado es un organismo vivo que se va armando solo, que va creciendo. Hay un concepto distinto acá detrás”, agregó.

Quiroz explicó su punto abordando el rol que cumplen los diversos intervinientes en la tramitación de los proyectos de inversión y la falta de criterios unificados que ve.

“Todas las semanas, todos los meses, esas resoluciones se modifican y se les agregan cosas. Entonces la maraña crece todos los meses, independientemente de tu ley. Y no son materia de ley y nacen solas, en múltiples reparticiones, allá desde múltiples funcionarios. Ese es el problema que estamos enfrentando”, argumentó.

El economista respaldó su mirada en base a su trabajo de “desregulación” en el tema y descartó llegar al gobierno con un modelo tradicional, en alusión al caso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, del gobierno de Javier Milei.

“En el típico (modelo) tú dices, ‘vamos a poner un ministro de Economía que desregule’, y eso la verdad es que hoy día no funciona en Chile. Tú puedes poner los mejores ministros y no va a camina r”, aseguró.

Ante este contexto, Quiroz respaldó la afirmación de que los problemas que existen en tramitación de proyectos de inversión son de “arquitectura, más que con la permisología”.

“No es que me puse a trabajar ayer en este tema, de hecho estoy acá como resultado del trabajo de muchísimos meses, años”, resaltó Quiroz.

Respecto a su rol en un eventual gobierno de Kast, Quiroz rechazó la idea de un cargo en específico, como el del ministro de Hacienda.

“Estamos trabajando para tener un programa, no el típico programa que dice hay que hacer esto y lo otro, sino que más bien pensando muy a fondo cómo se va a hacer, quién puede hacerlo. Hay mucho esfuerzo a nivel medio, más que alto”, afirmó.

Crecimiento y conflictos de interés

Sobre la idea de que el Producto Interno Bruto (PIB) pueda pasar del 2% proyectado hoy, al 4%, Quiroz mostró sus reparos. “Se juntó una vez un panel, ahí estaban Evelyn Matthei y Carolina Tohá. Y hablaban que había coincidencia en que las dos apuntaban al 4%. Yo dije, oh my god, o sea, ¿quién calculó el 4% en estas candidaturas?“, señaló.

“El 4% es una revolución económica, que me gustaría lograrla, en el buen sentido de la palabra, pero es una suma de medidas y cambios culturales. Entonces, si uno llegara al 4%, al término del cuarto año, créeme que se sentiría en el medioambiente”, añadió.

Otro de los temas consultados fue la interpelación por sus posibles conflictos de intereses, al pasar de una trayectoria en el mundo privado, al público.

“La mejor forma de no tener crítica es que yo hubiese sido un burócrata de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) durante 30 años y no me hubiese metido nunca en nada y en este minuto estaría entrando y no tendría ni idea del embudo (los problemas de tramitación en los permisos) del que estoy hablando. Yo sé de esto porque vengo de 30 años de práctica”, apuntó.