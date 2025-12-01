VOTA INFORMADO por $1100
    El regreso de Pablo Echeverría a Banmédica: Moneda liderará el negocio en Chile y Patria gestionará Colombia

    El grupo Patria pagará unos US$ 800 millones por el holding a la estadounidense United Health Group y deberá avalar garantías de las isapres Banmédica y Vida Tres por unos US$ 200 millones. Los activos chilenos -dos isapres y varias clínicas- estarán bajo el dominio de Moneda, el brazo local de la brasileña Patria Investments, junto a Linzor Capital, en una posición minoritaria. Moneda ya tuvo el 7% de Banmédica hasta 2018, cuando vendió a UHG. Patria gestionará Colombia.

    Por 
    Víctor Cofré
     
    Ignacio Badal
    24 Julio 2025

    Habrá un vendedor y un comprador, pero a futuro, cuando la operación sellada el sábado en la tarde se perfeccione y materialice, el holding Banmédica tendrá dos dueños. Aquel es el diseño del negocio en la mente de los futuros propietarios del conglomerado de salud con presencia en Chile y Colombia, el grupo brasileño Patria Investments, controlador desde 2021 de Moneda Asset Management, la gestora que controlaban hasta entonces Pablo Echeverría y Fernando Tisné y en la que siquen participando.

    La transacción, adelantada por La Tercera este sábado, poco después de su firma, fue confirmada el domingo en la noche oficialmente por una de las filiales de Banmédica en Chile, Help Seguros de Vida, que dio a conocer que su controlador, el grupo United Health Group, había acordado “la venta de la totalidad de su participación en la sociedad Bordeaux Holding SpA, entidad controladora de Empresas Banmédica, que ejerce el control indirecto de todas las filiales de ésta en Chile (...) a la sociedad Healthcare MX Holdings S.L.”.

    Esta última es una sociedad constituida en España, pero controlada desde Reino Unido por HCMX UK Holding Limited, la que, a su vez, es controlada por Patria Investment Limited, radicada en Islas Caymán.

    El activo en venta es Bordeaux Holding SpA, la sociedad controladora de Empresas Banmédica que tenía a agosto de este año un capital social de $2.235.964 millones (US$2.317 millones a esa fecha), una cifra menor a los US$ 2.800 millones que United Health Group (UHG) acordó pagar en 2018 a los grupos Penta y Fernández León por el holding.

    UHG hará una pérdida significativa en la transacción. Aunque el valor de la empresa fue fijado en cerca de US$ 1.000 millones, el comprador pagaría al vendedor un poco más de US$ 800 millones a los estadounidenses y asumirá el aval de las boletas de garantía que las isapres Banmédica y Vida Tres deben acreditar frente al regulador. A junio, según cifras de la superintendencia de salud, Banmédica tenía garantías por $ 148.318 millones y Vida Tres por otros $ 43.756 millones. Total: $ 192.074 millones.

    Las isapres deben tener una garantía equivalente al monto de las obligaciones que mantienen con sus cotizantes, beneficiarios y prestadores de salud, la que puede tener diversas formas, como depósitos a plazo, cuotas de fondos mutuos o boletas de garantía bancarias, entre otras. En el caso de las isapres de Banmédica, las empresas acreditan ese monto, pero su controlador, UHG, avalaba esos fondos que ahora liberará de su contabilidad.

    Dos negocios

    Empresas Banmédica cuenta con más de un millón de suscriptores a sus planes de seguro de salud, en Chile unos 575 mil con isapre Banmédica y 140 mil con Vida Tres y en Colombia cerca de 316 mil con Colmédica. Además, posee cinco clínicas en Chile (Santa María, Dávila, Dávila Vespucio, Ciudad del Mar y BioBío) y dos en Colombia (Country y La Colina) y 47 centros médicos en ambos países.

    En la lucha final por Banmédica competían tres gestores de private equity que habían constituido “matrimonios por conveniencia” para, a futuro, dividir los negocios por países. El grupo liderado por Leonidas Vial estaba asociado a Colpatria, de Colombia; Raúl Sotomayor, socio de Southern Cross, estaba aliado a los estadounidenses de Acon, que se quedarían con Colombia; y Patria Investments corrió en alianza con Linzor Capital.

    La intención de los futuros dueños de Empresas Banmédica es, precisamente, separar el negocio por países, pero solo una vez que la transacción sea aprobada, en un plazo de seis a ocho meses, y se realice la toma de control. Para ello habrá que dividir sociedades: hoy la sociedad chilena Empresas Banmédica S.A. es la controladora de sus unidades en Colombia.

    En ese diseño, la gestora Patria Investments se haría cargo de los negocios en Colombia a través de su unidad de private equity, mientras su filial Moneda, gestionada por sus socios chilenos, encabezaría el negocio de Banmédica en Chile, junto a Linzor Capital, la gestora que encabezan Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin.

    En el negocio chileno, quien tendrá el protagonismo es Moneda Patria Investment, denominación que en 2024 reemplazó a la tradicional Moneda Asset Management. Diversas fuentes afirman que fue Pablo Echeverría Benítez quien empujó el negocio: socio y director de la matriz Patria Investment, CEO de Equities Latam y presidente de Moneda, Echeverría ya conocía Banmédica desde hace años.

    El fondo de Pionero, creado en 1994 y que ha sido manejado por décadas por Echeverría, tenía un 7,23% de Empresas Banmédica al cierre de 2017, antes de la venta a UHG. Entonces, Moneda elegía como director en Banmédica a Antonio Tusset.

    Por lo mismo, Echeverría entiendo bien el negocio al que está volviendo y no hay dudas de que tendrá un rol central en el futuro desembarco en el holding, dicen quienes conocen la transacción. También tienen experiencia en el rubro los socios de Linzor, quienes antes participaron en la isapre Cruz Blanca, junto al grupo Said.

    Para ello, Moneda ya tendría recursos, financiamiento y aportantes comprometidos, en fondos actuales y en creación. Lo mismo Linzor, que participará con sus propios fondos de inversión como coinversor, pero será minoritario en el negocio, aclaran fuentes consultadas por La Tercera. En ese matrimonio, los vehículos de Moneda tendrán más del 70% de Banmédica en Chile.

