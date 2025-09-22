El dólar retoma las operaciones buscando recuperar todo lo que bajó la semana pasada marcada por Fiestas Patrias

El dólar arranca una nueva semana al alza y luego de la pausa del mercado cambiario local por motivo de Fiestas Patrias en Chile.

La moneda de Estados Unidos en territorio nacional se despidió el miércoles de la semana pasada, con una tendencia de tres jornadas consecutivas a la baja, donde perdió $6,7 y anotó dos semanas seguidas con retrocesos, en la que restó $18,75.

Así, en la primera parte del día, el dólar casi recuperó todo lo que perdió la semana pasada. El dólar subía $6,05 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegaba a un valor de $954,05 la unidad.

Sin embargo, en las primeras operaciones del día, la divisa marcó un máximo de $955,30 por unidad.

El presidente de la Fed, Jerome Powell. Kevin Lamarque

El dólar en Chile también vuelve a cotizar luego de que cerró sus operaciones de la semana el día en que la Reserva Federal recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero luego la Fed no dio señales de que esta sería la tendencia de las próximas reuniones.

“Esta percepción ha impulsado al dólar a nivel internacional, consolidando su atractivo frente a otras divisas y presionando al alza al tipo de cambio local”, comentó Ignacio Mieres, jefe de análisis de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

Ante este contexto, el dólar en Chile sube pese a que en el mundo buscaba romper su tendencia de tres días al alza.

El dólar se mantuvo cerca de los niveles observados antes de la decisión de la Fed de la semana pasada, destacó Reuters. El precio actual es consistente con el mensaje del banco central de la superpotencia, que destacó las crecientes preocupaciones sobre el mercado laboral estadounidense como el principal impulsor de la política, dijeron los analistas a la agencia de noticias.

De esta forma, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía -0,22% a 97,43.

Durante esta jornada se esperan más señales de la Fed, cuando distintos miembros del organismo hablen.

“La falta de datos significativos hasta la publicación del viernes de la inflación básica del Gasto de Consumo Personal (PCE) deja a los inversores abiertos a repensar los recortes de tasas de la Fed y el plan futuro”, dijo Bob Savage, jefe de estrategia macro de mercados en BNY Mellon a Reuters.

“Los oradores de la Fed serán importantes, con más de 18 eventos planificados”, agregó, mencionando al presidente de la Fed Jerome Powell, pero también a Beth Hammack de la Fed de Cleveland y a Alberto Musalem de la Fed de St. Louis, dada su visión agresiva antes de la reunión de la Fed.