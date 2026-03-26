Emergent Cold LatAm inaugura en Chile “el mayor frigorífico automatizado” de la región

La internacional Emergent Cold LatAm inauguró la ampliación de su frigorífico Olivo en Santiago, que elevó su capacidad a 33 mil toneladas y lo posiciona como el frigorífico automatizado de alimentos más grande de América Latina, según dijo la firma con sede en Brasil.

Ubicado en Maipú, “el frigorífico está orientado a la logística de frío en la zona central del país y atenderá principalmente a empresas de retail, food service y canal tradicional”, explicaron.

Según la firma, la inversión fue de US$35 millones y “forma parte de la estrategia de expansión de infraestructura de la compañía para fortalecer la logística alimentaria en Chile”.

“La expansión de Olivo nos permite responder con mayor capacidad y agilidad a la demanda de nuestros clientes en la zona central”, dijo Alain Eichmann, director general de Emergent Cold LatAm para la región Andina, en un comunicado.

La firma también aprovechó la instancia para destacar a Chile como uno de los principales mercados en la región, junto con Brasil y México. La empresa tiene presencia hoy en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Ante este contexto, Emergent Cold LatAm tiene un plan de inversiones de US$500 millones en el país, que comenzó en 2024, y opera una red de nueve frigoríficos, con presencia desde Casablanca hasta Puerto Varas y una capacidad total de 155.000 toneladas de alimentos congelados.

La empresa está presente en Chile desde noviembre de 2021, tras la adquisición de Friopacífico, firma nacida en 2004 y calificada como el mayor operador de almacenamiento en frío de ese país.

“Posteriormente, consolidó su presencia mediante nuevas adquisiciones y el desarrollo de infraestructura, incluyendo la construcción de un frigorífico de gran escala en Talcahuano”, agregó.

La expansión del frigorífico comenzó en octubre de 2024 y, luego de finalizar las pruebas de febrero, ya está operativo a partir de este jueves.