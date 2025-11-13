OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    El empresario Mariano Anigati presentó una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra los hermanos Cristián y Eduardo Menichetti Pilsai por estafa. El importador de carbón vegetal argentino reclama un pago de $57.606.580 de parte de Comercializadora El Gaucho, empresa de Eduardo Menichetti que está en reorganización concursal.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Eduardo y Cristián Menichetti.

    Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el empresario argentino Mariano Anigati interpuso el martes una querella por el presunto delito de estafa en contra de los hermanos Cristián y Eduardo Menichetti Pilasi. Esto luego que el 24 de junio, Comercializadora El Gaucho -empresa de Eduardo Menichetti Menichette, dedicada a la venta de carbón vegetal en supermercados- solicitara su reorganización concursal.

    Según la querella, en 2023 el importador argentino Oscar Ricardo Cribari puso en contacto a Mariano Anigati con los hermanos Menichetti para cerrar un acuerdo para la importación y venta de carbón vegetal. En el mismo documento, el empresario argentino detalló que los hermanos Menichetti le adeudan $57.606.580.

    Comercializadora El Gaucho adeuda $8.497 millones y sus tres principales acreedores son: Banco de Crédito e Inversiones ($1.374 millones), Cencosud Retail ($613 millones) y Banco Itaú ($221 millones), según detalló la empresa a través de un certificado de deudas elaborado por el contador Julio Flores, presentado al Juzgado de Letras de Colina.

    “Antes de esto, los hermanos Menichetti habían intentado contactar en varias ocasiones a don Mariano Anigati, ya que mi representado es el presidente de la Cámara de Productores y Comercializadores de Carbón Vegetal de Santiago del Estero, la segunda entidad más grande del rubro en Argentina después de la entidad del Chaco”, consignó la acción penal patrocinada por el abogado Jorge Martínez.

    Comercializadora El Gaucho.

    Eduardo Menichetti, gerente general y propietario de Comercializadora El Gaucho, explicó a Pulso que “la compañía se encuentra actualmente en un proceso de reorganización judicial, con el objetivo de ordenar sus deudas y continuar operando. Esperamos que dicho acuerdo sea aprobado durante noviembre”.

    “En este proceso se han reconocido todas las deudas con los distintos proveedores, incluida la del señor Anigati. Esta querella constituye un intento improcedente y carente de fundamentos de transformar un asunto civil, ya incorporado en la reorganización judicial, en un conflicto penal”, agregó.

    “La empresa ejercerá las acciones legales que correspondan para defenderse de este tipo de actuaciones inescrupulosas”, agregó.

    Según la querella, el 27 de septiembre de 2023, Eduardo Menichetti visitó la planta industrial de Anigati, ubicada en Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero en Argentina, para cerrar los primeros tratos comerciales.

    Menichetti, según el mismo documento, es descrito como “un gran comerciante chileno, el mayor importador y comercializador de carbón vegetal del país y, señaló ser muchas veces, el mayor proveedor de este producto a las grandes cadenas comercializadoras de su país, entre ellos Cencosud; Walmart y otros”

    El caso es que “Mariano Alfredo Anigati, creyendo en la solvencia y en las afirmaciones de los querellados, y mediando engaño ante las aseveraciones de pago y éxito del negocio de exportación ofrecido, celebró un acuerdo comercial con la sociedad Comercializadora El Gaucho, representada legalmente por Eduardo Andrés Menichetti Pilasi”.

    Según el mismo documento, el 6 de diciembre de 2023 fue la única vez que Mariano Anigati, invitado por los Menichetti, visitó la planta industrial de la Comercializadora El Gaucho, ubicada en la comuna de Lampa.

    Inicio

    De acuerdo a la querella, la trama de esta presunta estafa comenzó en 11 de julio de 2024, cuando se hizo la primera entrega de 22 ramplas completas de carbón vegetal, contenidas en 22 camiones, que cruzaron la cordillera con destino a los hermanos Menichetti, recibiendo “como una seña de supuesta seriedad y pago solo una transferencia el 4 de septiembre de 2024. Este fue el único pago bancario recibido para disimular la estafa, mediante una transferencia por el monto de US$10.000 a la cuenta del señor Mariano Alfredo Anigati en Banco Nacional Argentina”.

    El empresario argentino recordó -en su escrito- que el 27 de diciembre de 2024, Larraín Vial interpuso una querella en contra de Cristián Manichetti ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de estafa, la que fue agrupada al caso Factop seguida ante este mismo tribunal.

    “Por tanto, no era posible, verídico, ni real que aquel pudiera intervenir en la solución del pago del precio del carbón vegetal exportado, ni tener alguna capacidad para el pago de las mercancías exportadas a Chile, las cuales fueron obtenidas mediante engaño del Grupo Anigati”, dice el la querella.

    “Tomando en consideración las deudas que mantenía el señor Menichetti, el 12 de diciembre de 2024, Anigati para solventar los efectos patrimoniales de la estafa debió solicitar un crédito bancario al Banco Nación Argentino por un total de $80.000.000 pesos argentinos ($52.339.280) a tasa del 66% anual, esto con el propósito de mantener el funcionamiento de su negocio y cumplir con las obligaciones que éste implicaba”, agregó.

    “El 3 de mayo de 2025, el querellante, ya en total desesperación, al sentirse engañado, viaja a Chile para reunirse con Cristián Menichetti en su domicilio ubicado en el sector Lo Curro, ubicado en la comuna de Vitacura, lo que permitía reflejar un fuerte poder económico y patrimonial. En dicha reunión, nuevamente los querellados prometen convertir a Mariano Anigati en su mayor proveedor en Chile y, a su vez, solicitaron otra línea de crédito para el Gaucho, a lo que éste no accedió“, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasCarbónEstafaPenal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Longevos, pero obesos: OCDE posiciona a Chile como un país con alta esperanza de vida y alarmantes cifras sobre el peso

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo
    Chile

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”
    Cultura y entretención

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales
    Mundo

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte