SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Empresarios en alerta por otros 24 proyectos de ley que podrían elevar los costos laborales a futuro

Entre las principales iniciativas actualmente en el Congreso, que preocupan a los privados, están las de negociación colectiva ramal, cambios al sistema de indemnización por años de servicio, y las que buscan decretar nuevos feriados irrenunciables.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Desempleo. Foto archivo.

Cambios recientes en la legislación laboral han generado un aumento de costos para las empresas. Esa es una de las explicaciones que entregan los economistas a la hora de analizar la evolución de la tasa de desempleo.

De hecho, un reciente estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) cuantificó que el aumento del salario mínimo a $529 mil, la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y el incremento de las cotizaciones previsionales de 1% desde septiembre, han elevado los costos laborales en un 23,7%.

De acuerdo a ese análisis, este mayor costo irá avanzando en la medida en que estas leyes continúan su implementación. “En efecto, el costo laboral habrá aumentado hasta en 30% real hacia fines del 2026. Esto se explica por el alza de un 2% adicional producto de la reforma de pensiones; la jornada laboral ya se habrá reducido en 3 horas (será de 42 horas) y el salario mínimo sea de $539.000”.

Pero adicionalmente, el empresariado está en alerta y monitoreando otros 24 proyectos de ley, en su mayoría impulsados por parlamentarios del oficialismo, que podrían acrecentar ese costo a futuro. Las iniciativas son principalmente laborales y hay algunas que apuntan a una mayor defensa de los consumidores.

Así se desprende de un análisis realizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que sigue de cerca el avance de estas iniciativas.

“Los efectos son evidentes, al generarse una pérdida de capacidad para generar empleo se refleja en una tasa de desempleo de 8,7%, más de 2,4 millones de personas en la informalidad y 500 mil que no se incorporaron a la fuerza laboral. Si seguimos incrementando los costos laborales, tener un empleo se convertirá en un privilegio cada vez más difícil de alcanzar”, afirma María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Esa mirada es compartida por la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez: “Uno de los temas que preocupan profundamente a la CPC, porque afecta directamente a las familias chilenas y sus posibilidades de llevar una vida mejor, es la persistente debilidad del mercado laboral. Esta debilidad se manifiesta en un desempleo que durante 32 meses supera el 8% y una pérdida en la capacidad de creación de empleo formal en la economía. Esto se debe a varios factores, entre los que destacan el aumento de los costos laborales producto de nuevas regulaciones (reducción de jornada, aumento de salario mínimo desanclado de la productividad, alza de cotizaciones previsionales), y al rápido avance de nuevas formas de trabajo y producción que ha traído la acelerada irrupción de la tecnología y la automatización”, manifiesta.

Las iniciativas que más preocupan

De la lista de 24 proyectos, algunos podrían tener un efecto mayor en los costos laborales. Así lo menciona Vial, quien dice que uno que siguen con atención es el de negociación colectiva ramal impulsado por la bancada de diputados socialistas. “Es uno de los que implican mayores costos, porque impone condiciones a empresas de distintas realidades, tamaños, productividad y situación económica, limitando la flexibilidad mínima y necesaria para desempeñar su actividad de forma viable”, apunta Vial. Cabe puntualizar que el gobierno tiene comprometido ingresar un proyecto de negociación ramal, sin embargo, eso todavía no se concreta.

Vial también sostiene que hay distintas iniciativas que buscan decretar nuevos feriados irrenunciables que les generan preocupación, “en un escenario en que el país no resiste más prohibiciones de este tipo al desarrollo de la actividad económica y laboral”.

Entre las propuestas que apuntan a decretar feriado irrenunciable está la presentada por RN, que busca decretar como irrenunciable el viernes santo. Está en su primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Hay otro que impulsa que el 1 de mayo, Día del Trabajador, sea también irrenunciable. Este proyecto fue presentado por parlamentarios del Frente Amplio y está en su primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

La presidenta de la CCS también menciona las iniciativas que plantean eliminar el tope de la indemnización por años de servicio. Actualmente hay tres propuestas en esa misma dirección y que son patrocinadas por parlamentarios del Frente Amplio, PS y el PC, y todas apunta a eliminar el tope de 11 años, es decir, que sea ilimitada en cuanto a años. Los proyectos están en su primer trámite legislativo en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

“Estas propuestas apunta en la dirección totalmente opuesta a la necesidad imperiosa de modificar este mecanismo de manera que preserve los beneficios para el trabajador, pero reduzca la carga desproporcionada que impone a actualmente a las empresas”, considera Vial.

El último proyecto que Vial resalta como de los más perjudiciales para los costos laborales, es el que modifica el Código del Trabajo para elevar las exigencias de la causal de despido por necesidades de la empresa. “Esto limita gravemente los mecanismos que les permiten adecuarse al entorno productivo y económico”, advierte. Esa propuesta es impulsada por el PS y está en su primer trámite legislativo en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Para la presidenta de la CPC, “en este escenario de deterioro del empleo, es sorprendente ver tanta iniciativa legal que va justamente en el sentido contrario de facilitar la contratación, la formalidad y dar más oportunidades a quienes están desempleados o trabajan sin ningún tipo de protección”. En ese sentido, coincide con Vial en que los proyectos que “aumentan los feriados irrenunciables, encarecen el despido, rigidizan las modalidades de contratación o buscan instaurar la negociación colectiva ramal”, son los que más impactarían el empleo.

Por lo mismo, Jiménez enfatiza que “la agenda laboral que hoy está en el Congreso debiera mirar esta compleja realidad del mercado laboral y priorizar el análisis técnico por sobre consideraciones ideológicas”.

Más sobre:Mercado laboralEmpleoCostos LaboralesEmpresariado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

MH-60M Black Hawk: Cómo es el helicóptero de la FACH que se encuentra desaparecido en Campos de Hielo Sur

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Encuesta LyD 2025: Municipios, Cámara, gobiernos regionales y Senado lideran percepción de corrupción

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

MH-60M Black Hawk: Cómo es el helicóptero de la FACH que se encuentra desaparecido en Campos de Hielo Sur
Chile

MH-60M Black Hawk: Cómo es el helicóptero de la FACH que se encuentra desaparecido en Campos de Hielo Sur

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación
Negocios

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Empresarios en alerta por otros 24 proyectos de ley que podrían elevar los costos laborales a futuro

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua
Mundo

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo