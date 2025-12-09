Empresas CMPC afina el cronograma de su mayor proyecto forestal en Brasil

El Investor Day de Empresas CMPC trajo noticias concretas. El proyecto Natureza, que pretende desarrollar el grupo forestal en Brasil, entraría en operaciones hacia fines de 2029, pronosticó la compaía.

Para ello, la firma requiere las últimas autorizaciones claves. El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, dijo que están “a la espera de un permiso de una licencia previa. Debería aprobarse, creemos que entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril”.

El vicepresidente de proyectos y estrategia de CMPC, José Correa, señaló que el proyecto contempla 2,5 millones toneladas anuales de celulosa, “con una inversión estimada -incluyendo infraestructura y neta de beneficios tributarios- de aproximadamente US$4.600 millones”. Correa agregó que esperan poder presentar el proyecto al directorio para su aprobación “a mediados del próximo año, y debiese estar entrando en operaciones hacia fines del año 2029”.

Correa destacó que el proyecto, dado que está ubicado en la zona sur de Brasil, “tiene muy buenas productividades forestales, y que además tiene muy buenos costos logísticos, porque estamos muy cerca del mar, y por lo tanto muy cerca de los puertos”.

El plan financiero

El grupo ha visto disminuir sus ganancias y ventas este año y el plan financiero considera tres principios: proteger el balance de la empresa; mantener el grado de inversión y finalmente “usar todos los instrumentos que el mundo financiero nos provee para poder abarcar el proyecto Natureza”, explicó el CFO, Sebastián Moraga, quien admitió la presión que ejerce un proyecto de esa envergadura.

“Efectivamente van a ser cuatro años de capex intensivo, en donde de alguna manera tú le pones presión al balance, sin embargo el desapalancamiento es muy rápido”, explicó.

Entre esos instrumentos, dijo Moraga, está lo que denominan la “monetización de activos”. “La tesis es, cuando tú tienes una situación temporal, tienes que usar idealmente instrumentos temporales. (...) Tú tienes un stock de masa forestal “x” y de alguna manera la monetización significa que tú le entregas esa masa forestal a un tercero en una cuantía a definir: 60%, 70%, y tú te puedes quedar como minoritario”.

Moraga apuntó que “es un instrumento precisamente para plantearte en situaciones temporales para fortalecer el balance. Entonces, la monetización es el concepto, la enajenación es para siempre. Ahora, estamos mirando lo primero y lo segundo. ¿Por qué? Porque también puede haber casos en donde de alguna manera hay una oportunidad de enajenación. Pero yo diría que principalmente el gran concepto es la monetización”.

También, detalló que han identificado locaciones en San Pedro de La Paz donde tienen cerca de 120 mil hectáreas que podrían vender. “Hoy día ese terreno está mucho más apto o de alguna manera es mucho más valorizado por desarrolladores inmobiliarios que para masa forestal”, especificó. Ruiz-Tagle señaló que están en conversaciones por esas ubicaciones.

Como parte de su manejo financiero, la firma decidió la semana pasada no distribuir el dividendo provisorio de diciembre respecto de la política de dividendos anunciada en la junta ordinaria de accionistas de abril de 2025.

Francisco Ruiz-Tagle explicó la medida a que CMPC está “en un proceso bastante concentrado en optimización de la caja de la compañía. Estamos en procesos de resiliencia, de bajas de costo, de bajas de gastos fijos, de mejoras de capital de trabajo, revisando capex, creo que en varios frentes estamos trabajando. Esto dice relación con que también el directorio resolvió, en el fondo, ir en línea con esa decisión de, en el fondo, cuidar la caja de la compañía para los desafíos que vienen. Tiene que ver con eso. Probablemente, en el margen no es tanto, pero son señales relevantes”.

Crisis de precios y China

A septiembre de este año, CMPC anotó ganancias por US$164 millones, un 66% menos que en igual lapso de 2024. En el mismo periodo, los ingresos disminuyeron 6%, hasta US$5.585 millones.

Durante la jornada, el presidente del directorio de Empresas CMPC, Bernardo Larraín Matte, explicó así las variaciones. “En términos reales, el precio de la celulosa de fibra corta de eucaliptus alcanzó el nivel más bajo, en términos reales, de los últimos 25 años. Este nivel equivale más o menos al costo de producción, al cash cost del percentil menos competitivo de productores de fibra corta. Esto no ocurría desde la crisis financiera global del año 2008-2009, que el nivel de precio llegara a solo cubrir, en el fondo, el nivel de costo de los productores menos competitivos de ese cuartil de menos competitividad”, apuntó.

En cambio, para el caso de la fibra larga, dijo Larraín, “la situación es incluso más compleja porque el nivel de precio de la fibra larga apenas cubre el costo de la gran mayoría de los productores del hemisferio norte de celulosa. Así que eso refleja en el fondo la coyuntura actual en el mercado de la celulosa”.

El presidente del directorio también expuso sobre el rol de China en los precios de la celulosa, explicando que durante la última década, el 70% del crecimiento de la demanda de celulosa se originó gracias al gigante asiático. Con ello, precisó que “el menor crecimiento económico de China ha generado una gran sobrecapacidad en la producción de papel en ese país, lo que siendo la celulosa el principal insumo en la producción de papel, le ha metido presión a los precios de la celulosa”.