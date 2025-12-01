VOTA INFORMADO por $1100
    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    Los ingresos de las más de 450 compañías que reportan sus estados financieros a la CMF se incrementaron 3,79% en los primeros nueve meses del año, mientras que en el tercer trimestre la expansión fue de 5,65%. En el top 10 de las mayores ganancias siguen a Latam: Banco de Chile, Santander, BCI, Falabella, Enel Américas, Empresas Copec, Mallplaza, Quiñenco y Enap.

    Maximiliano Villena
    Bancos, el retail y transporte son los sectores en Chile que siguen beneficiándose del desempeño de la economía, empujando los resultados de las empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Este sábado terminó la temporada de resultados correspondiente al tercer trimestre del año. Las más de 450 compañías que enviaron sus estados financieros al regulador sumaron ingresos entre enero y septiembre por US$260.584 millones, lo que significó un alza de 3,79% respecto de los primeros nueve meses de 2024.

    A su vez, las utilidades totalizaron US$20.607 millones, es decir un incremento de 7,81% año contra año.

    En tanto, la caja de las empresas llegó a US$36.373 millones, un 2,05% menos que la cifra a septiembre de 2024, mientras que el capital de trabajo bajó 11,37%, a US$43.912 millones.

    Las firmas ganadoras

    En los primeros nueve meses del año, la empresa que reportó las mayores ganancias fue Latam Airlines, con US$975,7 millones, seguida por Banco de Chile (US$962,9 millones) y Santander (US$829 millones). El top 10 incluye a BCI, Falabella, Enel Américas, Empresas Copec, Mallplaza, Quiñenco y Enap. Esta última es la única empresa estatal en el ranking de las 10 firmas con más utilidades.

    Al analizar por sectores, un total de 13 vieron una mejora en su última línea, pero fue el cementero -que incluye a Polpaico, Melón y Cementos Bío Bio- el que reportó la mayor alza en sus ganancias. Entre enero y septiembre sumó utilidades por US$37,7 millones, una subida de 437,98% en 12 meses.

    En tanto, el sector salmones -Blumar, Aqua, Camanchaca y Multiexport- obtuvo un aumento de 131,45% en sus beneficios, los que totalizaron US$220,8 millones.

    Por su parte, el segmento retail, donde participan Cencosud, Falabella, Ripley, Forus, SMU, ABC, Tricot e Hites, anotó la tercera mayor subida, al sumar ganancias por US$1.022 millones, una expansión de 116,42% respecto de los primeros nueve meses de 2024.

    Sin embargo, ese resultado corresponde en gran medida al incremento de 174,9% de Falabella, que llegó a US$745,2 millones. Forus vio una baja de 7% en sus utilidades, a US$14,8 millones, mientras que dos empresas reportaron pérdidas: US$11,1 millones en el caso de Hites, y US$18,4 millones en el de ABC, compañía cuyas cifras rojas se profundizaron en relación a los US$783 mil de 2024.

    Entre los sectores, las mayores ganancias las reportó la banca, con US$4.283 millones, un alza interanual de 10,7%. Los beneficios del sector equivalen al 20,8% del total de empresas que reportan a la CMF.

    Por otra parte, las 30 empresas que conforman el Ipsa -selectivo accionario compuesto por las mayores firmas del país- sumaron US$9.816 millones en los primeros nueve meses, equivalente al 47,6% de los beneficios del total de las empresas.

    Los sectores perdedores

    Entre enero y septiembre cuatro sectores anotaron una baja en su última línea. El mayor retroceso lo vio el segmento eléctrico, con una caía de 49,98% en sus ganancias, hasta los US$2.156 millones,

    Detrás se ubicó el sector forestal -CMPC, Arauco y Masisa-, que tuvo una fuerte contracción de 83,21%, hasta los US$140,5 millones.

    En tanto, el sector gas -Gasco, Metrogas y Naturgy- registró una disminución de 45,79% en sus utilidades, las que totalizaron US$249,6 millones.

    El sector consumo, conformado por Carozzi, Hortifrut, Soprole y Watts, reportó beneficios por US$125,9 millones, un 44,19% por debajo de las cifras de los primeros nueve meses de 2024.

    En el acumulado, el sector telecomunicaciones es el único que informó pérdidas, las que llegaron a US$104,5 millones, por sobre las de U$50 millones del mismo periodo de 2024.

    Mientras Entel informó un alza de 11,43%, a US$75 millones en sus ganancias, Telefónica Chile anotó pérdidas por US$55,3millones y Telefónica Móviles Chile también, por US$124,3 millones.

    Tercer cuarto

    Específicamente en el tercer trimestre, las más de 450 empresas que reportan a la CMF sumaron utilidades por US$6.673 millones, una caída de 8,36% respecto del mismo periodo del ejercicio previo, a pesar de que los ingresos se expandieron 5,65%.

    Entre julio y septiembre las empresas cementeras fueron también protagonistas, con un alza en sus beneficios de 2.495%, hasta los US$18,5 millones.

    En total nueve sectores vieron un alza en las ganancias, siete una caída y otro (telecomunicaciones) profundizó sus pérdidas. Las mayores bajas se produjeron en el segmento forestal (-92,14%), seguido por las empresas estatales (-33,9%), empresas portuarias (-28%), eléctricas (-16,8%), gas (-14%), y salmoneras (-12,7%).

    Estatales al alza

    Son 36 las empresas controladas por el Estado que informan a la CMF, grupo que anotó un alza de 27% en sus ganancias a spetiembre, hasta los US$1.556,7 millones.

    Gran parte se explica por las utilidades de US$506 millones de Enap, cifra que además estuvo un 55,1% por sobre el mismo periodo de 2024. En tanto, Enap Refinerías subió su resultado en 99,51%, a US$431,8 millones.

    Entre las mayores empresas del sector, BancoEstado reportó ganancias por US$404 millones, una baja de 2,69% año contra año, mientras que Codelco vio una merma de 31,67%, hasta los US$145,7 millones.

    Del total de 36 empresas, 9 reportaron una baja en sus utilidades, pero 13 informaron pérdidas, entre las que se encuentran Casa de Moneda, EFE, Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios, EFE Sur, Metro y TVN.

    A nivel trimestral, las firmas estatales anotaron una caída de 33,98% en su última línea, totalizando US$429,7 millones, pese a que sus ingresos solo cayeron 0,34%, a US$10.242 millones.

    En el tercer cuarto del año, 14 empresas registraron pérdidas, siendo la más relevante Metro, que pasó de ganancias por US$56,6 millones en julio-septiembre de 2024, a cifras rojas por US$68 millones en igual lapso de 2025.

