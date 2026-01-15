SUSCRÍBETE POR $1100
    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6

    La divisa estadounidense experimenta un alza de 0,27%.

    Por 
    Andrés Parra
    En cuánto está el dólar

    El dólar se recupera frente al peso chileno luego de las sucesivas caídas que lo situaron ayer en mínimos desde fines de 2023.

    La divisa estadounidense se transa en $ 887,3, lo que representa un alza de $ 2,35 (0,27%) en relación a la jornada previa.

    La cotización se produce en medio del alza generalizada de la divisa a nivel mundial. El dollar index, que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas líquidas como el euro, el yen o el franco suizo, experimenta un alza de 0,33% en estos momentos.

    El peso chileno tampoco tiene como aliado al cobre. El principal producto de exportación del país y referencia clave para el tipo de cambio local registró una caída de 0,97% en la Bolsa de Metales de Londres y perdió los US$ 6 por libra.

