El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6

El dólar se recupera frente al peso chileno luego de las sucesivas caídas que lo situaron ayer en mínimos desde fines de 2023.

La divisa estadounidense se transa en $ 887,3, lo que representa un alza de $ 2,35 (0,27%) en relación a la jornada previa.

La cotización se produce en medio del alza generalizada de la divisa a nivel mundial. El dollar index, que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas líquidas como el euro, el yen o el franco suizo, experimenta un alza de 0,33% en estos momentos.

El peso chileno tampoco tiene como aliado al cobre. El principal producto de exportación del país y referencia clave para el tipo de cambio local registró una caída de 0,97% en la Bolsa de Metales de Londres y perdió los US$ 6 por libra.