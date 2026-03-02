SUSCRÍBETE
    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Unos US$1.600 millones serán asignados para el componente de generación, mientras que cerca de US$500 millones irán para la distribución, según la compañía eléctrica.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    16 Mayo 2025 Fachada edificio coorporativo Enel Foto: Andres Perez Andres Perez

    Enel Chile, filial de la italiana Enel, anunció la inversión que pretende desembolsar en el país para el próximo trienio. El pasado lunes, la firma había dado a conocer la inversión global del grupo por US$63 mil millones, que será destinada a fortalecer las redes eléctricas, las energías renovables y los clientes finales en sus operaciones alrededor del mundo, considerando instalaciones greenfield (desde cero) y brownfield (modificación de proyectos).

    Ahora, la compañía anunció ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que invertirá en Chile este trienio 2026-2028 un total de US$2.000 millones. Unos US$1.600 millones serán asignados para el componente de generación y otros US$500 millones para la distribución.

    La empresa informó también que para dicho trienio proyecta un Ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional) que alcance entre los US$4,5 mil millones y los US$4,7 mil millones.

    Cuando la compañía dio a conocer la inversión del grupo en su capital market day realizado en Milán, Italia, el pasado 23 de febrero, dijo que el monto total añadirá 15 GW de capacidad renovable nueva. También, la firma contempló un aumento de US$30 mil millones para redes, de las cuales el 55% corresponde a Italia y el otro 45% a Iberia y Latinoamérica. Para las energías renovables el grupo estima una alza de US$9 mil millones frente a su plan anterior, totalizando un desembolso para el periodo de más de US$23 mil millones.

    El CEO de la compañía eléctrica, Flavio Cattaneo, aseguró en la ocasión que “Enel presenta hoy un plan estratégico ambicioso y creíble con una fuerte aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones y nuevas operaciones, lo que permitirá una mejora adicional del perfil de riesgo/rentabilidad del grupo”. Y agregó que “las acciones de gestión llevadas a cabo en los últimos tres años nos brindan la flexibilidad financiera para invertir en los mercados más dinámicos en términos de demanda eléctrica”.

    En el capital market day, los ejecutivos de Enel dijeron al ser consultados por Chile que “no nos gustaba ni nos disgustaba nadie, pero vimos que la estabilidad política necesaria en este país ha regresado, así que estamos invirtiendo y seguiremos invirtiendo en Chile”. También afirmaron que “es una empresa sana (Enel Chile), en la que estamos invirtiendo. Estamos haciendo inversiones de red con renovables. Solucionamos también un tema del resultado de calidad de las redes de manera muy satisfactoria”.

    Enel Américas

    Hace unos días, Enel Américas, filial de la eléctrica italiana Enel y que opera los negocios en Latinoamérica con excepción de Chile, anunció una inversión por US$7.900 millones. El principal destino del capex irá para Brasil (67%), luego Colombia (21%) y Centroamérica (2%). Chile representa el 10%. “Los macroelementos del señalado Plan Estratégico prevén para el trienio 2026-2028 un Ebitda acumulado de entre, aproximadamente, US$ 14,9 mil millones y US$ 15,5 mil millones y un CAPEX acumulado de, aproximadamente, US$ 7,9 mil millones”, reportó el grupo en un hecho esencial.

