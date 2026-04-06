Entre el optimismo y la cautela: la visión de los presidentes de las constructoras para 2026

Un ambiente más favorable para la inversión que es necesario tomar con cautela. Esas son algunas de las conclusiones de las cartas a los accionistas contenidas en las memorias 2025 de algunas de las principales constructoras del país.

Fue en 2024 cuando la industria inmobiliaria y de la construcción vivió uno de sus peores momentos, tiempo en que la venta de viviendas se mantenía en mínimos históricos y, a su vez, los desistimientos de compras alcanzaban los niveles más altos desde que se tiene registro.

Pero desde entonces se han visto mejoras en el ambiente. A mediados de enero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que se extenderá el DFL2 a más de tres viviendas hacia arriba para viviendas de 90 metros cuadrados o menos, y se extenderá y ampliará el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios.

Las perspectivas de Besalco

En su primera misiva a los inversionistas, luego de que en abril del 2025 asumiera como presidente del directorio de Besalco, Paulo Bezanilla recordó que el año pasado se implementó el plan de sucesión de la compañía, “conforme al cual me correspondía dejar la gerencia general, cargo que desempeñé por 24 años”.

En el texto destacó que la firma alcanzó ingresos consolidados por $1.097.141 millones, un incremento de 7,2% año contra año, mientras que las ganancias llegaron a $61.114 millones, lo que representa un aumento de 35,3%.

Respecto de la actividad, Bezanilla apuntó que “las actuales proyecciones de inversión en el país, especialmente en el sector minero, eléctrico, infraestructura y viviendas hacen, posible prever un mayor dinamismo a corto y mediano plazo, lo cual unido a la sólida posición financiera de Besalco nos permite mirar el futuro con optimismo”.

Ingevec: prudencia

Por su parte, Enrique Besa, presidente de Ingevec, recordó que “venimos saliendo de un período complejo para la construcción y la inmobiliaria. Si bien durante 2025 se observaron señales de normalización, la recuperación ha sido gradual y todavía se desarrolla en un contexto de condiciones financieras más exigentes, mayor selectividad en la demanda y decisiones de inversión más cautelosas”.

A la vez, estimó que “2026 será un año similar al que cerramos: con oportunidades reales, pero que seguirá requiriendo prudencia, disciplina y foco en la ejecución”.

Besa destacó Ingevec terminó el 2025 con ganancias por $ 18.689 millones, equivalente a un alza de 52,6% respecto del ejercicio previo.

Respecto del sector inmobiliario, el presidente del directorio destacó que en 2025 se exhibió “un gran avance en la escrituración y venta de proyectos de Ingevec. Este desempeño ha sido fundamental para recuperar capitales, fortalecer nuestro flujo y retomar con fuerza nuestro plan de inversión”.

Hacia adelante, comentó que “avanzamos con un plan que considera al menos 11 nuevos proyectos nuevos a iniciar, una propuesta diversa que incluye proyectos con subsidio y sin subsidio, contribuyendo de manera concreta a la solución del déficit habitacional”.

Andrés Navarro

Andrés Navarro, presidente de Salfacorp, señaló en su carta a los accionistas que el 2025 “representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía, reflejando la solidez de nuestro modelo de negocios, la disciplina financiera sostenida y la capacidad de ejecución de nuestros equipos en un entorno competitivo exigente”.

Navarro destacó los avances en su estrategia climática así como el inicio del desarrollo de una política y estrategia fiscal “orientada a consolidar una gestión tributaria responsable, transparente y alineada con el marco normativo vigente”.

Pero fue el gerente general, Jorge Meruane, quien destacó la principales cifras de la compañía en 2025 y proyectó el escenario para este ejercicio.

“El año 2025 destacó por resultados históricos en sus más de 96 años de trayectoria, desempeño que se enmarcó en un contexto de mercado desafiante, pero con dinamismo en términos de oportunidades de negocio principalmente en el sector de la minería y con un mercado inmobiliario que mostró una tendencia más activa en la segunda mitad del año”, subrayó Meruane.

Respecto del sector inmobiliario, explicó que la industria “experimentó un ambiente más positivo en términos de ventas de viviendas, principalmente durante el segundo semestre del 2025, impulsada por el subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas con un valor menor a UF 4.000″.

Sobre el segmento de ingeniería y construcción, indicó que “considerando la tendencia creciente catastro de inversiones que muestran los estudios de diversas instituciones, como también la ejecución de proyectos recientemente incorporados en nuestro backlog, esperamos que el segmento de negocios de I&C continúe con un buen dinamismo para este año 2026″.

“El camino recorrido y los resultados del año 2025 reafirma que nuestra estrategia va en la dirección correcta y nos permite visualizar el futuro con optimismo y con mayores oportunidades”, señaló