SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    La demanda busca la nulidad de dos oficios que rechazaron el pago de retribuciones, según leyes publicadas durante el periodo de octubre de 2022 a julio de 2023.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II en Liquidación (AFC II) presentó una demanda ante el 20° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Superintendencia de Pensiones y el Fisco de Chile por los retiros de fondos de desempleo durante la pandemia, solicitando una indemnización de $10.671 millones.

    La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II se encuentra en liquidación debido a que, por ley, esta sociedad tiene un periodo de vigencia de 10 años. Hoy actualmente la entidad que administra los fondos de desempleo es la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile III.

    Los propietarios de AFC II son: AFP Provida (48,60%); AFP Capital (29,40%) y AFP Cuprum (16,70%); AFP Planvital (5,30%).

    Mientras que en el caso de AFC III, actual administrador de los fondos de cesantía, son: Sura Asset Management Chile (36,65%); Metlife Chile Inversiones Ltda. (36,65%); AFP Cuprum (16,70%) y AFP Planvital (10,00%).

    En su escrito, la demandante solicitó que se declare la nulidad de dos oficios emitidos por el regulador, mediante los cuales se rechazó el pago de las retribuciones correspondientes según las Leyes N°s 20.829, 21.227 y 21.263, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 24 de julio de 2023.

    Según el demandante, los oficios en cuestión contravienen las Leyes Modificatorias, que reconocen a AFC II el derecho a las retribuciones adicionales hasta el término del contrato y exceden la competencia de la Superintendencia. Ese órgano puede fiscalizar e interpretar la normativa, pero no puede interpretar ni modificar unilateralmente un contrato del cual no es parte para alterar su régimen retributivo, indica el documento.

    Para el exadministrador del fondo de cesantía, la motivación de los oficios es insuficiente y su efecto práctico fue ahorrar recursos para el fondo de cesantía, “apartándose del fin legal de la potestad interpretativa —garantizar la correcta aplicación de la normativa— y del objetivo de las Leyes Modificatorias, preservar el equilibrio económico del contrato frente a mayores egresos y menores ingresos”.

    El seguro obligatorio de cesantía en Chile está regulado por la Ley N° 19.728 y busca proporcionar ingresos a los trabajadores desempleados. Se financia a través de dos fondos: el Fondo de Cesantía, compuesto por las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) de cada trabajador, y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), un fondo común.

    El seguro se financia con una cotización mensual del 3% de la remuneración imponible, de la cual el trabajador aporta el 0,6% (en contratos indefinidos) y el empleador el 2,4% (en contratos indefinidos) o el 3% (en contratos a plazo fijo). El FCS es financiado por un aporte adicional del empleador (0,8% para contratos indefinidos y 0,2% para contratos a plazo fijo) y por aportes del Estado.

    Sin embargo, el Seguro de Cesantía no es administrado por el Estado, sino que por una Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), la que constituye una sociedad de derecho privado, compuesta por particulares, a la que se le adjudica la prestación del servicio previo proceso de licitación, y con quien contratan el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda.

    La Superintendencia de Pensiones confirmó que fue notificada de esta demanda y se encuentra estudiando su contenido para efectos de su contestación dentro de plazo.

    “Con todo, la Superintendencia de Pensiones es enfática en afirmar que toda labor relacionada con la emisión de sus actos administrativos se realiza bajo un estricto control jurídico y dentro del marco de atribuciones y facultades que se encuentran establecidas en la legislación vigente”, añadió.

    Retiros

    Según la demanda, la Ley N° 21.227 fue la primera de una serie de leyes creadas para enfrentar los efectos laborales y económicos del Covid-19, seguidas por otras como las Leyes N°s 21.247, 21.263, 21.269, 21.312, 21.351, 21.354, y los decretos correspondientes (Leyes de Protección al Empleo).

    El mismo documento consignó que una de las principales modificaciones de la Ley N° 21.227 fue permitir a los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía retirar fondos de las Cuentas Individuales de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario bajo condiciones más flexibles. Normalmente, las prestaciones solo se otorgan en caso de terminación del contrato, pero la ley permitió retiros anticipados incluso si el contrato estaba suspendido, sin requerir cesantía.

    Esto autorizó el retiro de fondos de manera anticipada para un gran número de afiliados, lo que, sumado a la reducción temporal de la jornada laboral, redujo significativamente los fondos de cesantía. Como resultado, la comisión percibida por AFC II también disminuyó, mientras que sus costos operativos aumentaron.

    La demanda es patrocinada por los abogados Ricardo Reveco y Camilo Lledó de Carey.

    Origen

    El 14 de mayo de 2012, AFC II ganó la licitación pública convocada por los Ministerios a través del Decreto Supremo N° 86 de 27 de octubre de 2011. El 1 de octubre de 2012, firmó un contrato con los Ministerios para la administración del Seguro de Cesantía, aprobado por el Decreto Supremo N° 45 de esa misma fecha.

    El contrato establecía una comisión mensual del 0,49% anual sobre los saldos de los Fondos de Cesantía. Aunque el contrato fue firmado el 1 de octubre de 2012, AFC II comenzó a operar efectivamente el 7 de octubre de 2013. Desde entonces, y hasta el 24 de julio de 2023, AFC II gestionó los Fondos de Cesantía.

    A cambio de los servicios prestados, AFC II recibiría la comisión mensual del 0,49%, ajustada según lo dispuesto en el artículo 42 de la ley.

    El contrato de AFC II finalizaba solo cuando se cumplían varias condiciones: la adjudicación de una nueva administradora, que esta estuviera lista para operar, la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que declarara el término de los servicios de AFC II y la firma del finiquito.

    Mientras los ministerios no declararan el fin de los servicios de AFC II, el contrato y sus efectos (derechos y obligaciones) seguían vigentes, lo que obligaba a AFC II a continuar prestando sus servicios hasta que se indicara lo contrario, explican.

    Por lo tanto, el contrato permaneció en vigor hasta el 24 de julio de 2023, ya que sus efectos seguían aplicándose hasta que se declarara el cese efectivo de los servicios.

    Más sobre:NegociosEmpresasAFCFiscoDemandaConflictoMillones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    Ministro Gajardo sostiene que sujetos liberados por error no es algo nuevo en Gendarmería y apunta a disminución en los últimos años

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Incendio forestal en Vichuquén: 300 hectáreas han sido consumidas por el fuego

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Lo más leído

    1.
    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    2.
    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    3.
    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    4.
    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”
    Chile

    Lobos apunta a la “voluntad política” para sacar adelante el FES: “Hay que hacerse cargo de este problema”

    Ministro Gajardo sostiene que sujetos liberados por error no es algo nuevo en Gendarmería y apunta a disminución en los últimos años

    Incendio forestal en Vichuquén: 300 hectáreas han sido consumidas por el fuego

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix
    Negocios

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Las gestoras de fondos favoritas de las AFP en el inicio del 2026

    Vacancia de parques industriales cae a mínimos de dos años a la espera de nueva producción

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)
    Tendencias

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno
    El Deportivo

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    “Después salen al extranjero y no es lo mismo”: la crítica del árbitro Héctor Jona por las simulaciones en el fútbol chileno

    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”
    Cultura y entretención

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk
    Mundo

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York