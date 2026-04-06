Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

Javier Fernández fue nombrado como nuevo presidente del directorio de Metrogas. Fernández había dejado la gerencia general de la empresa a finales de marzo y luego de presentar su renuncia a mediados del mismo mes.

“Sin perjuicio de lo anterior, el señor Fernández continuará en la sociedad hasta el 30 de junio próximo con el objeto de realizar una fluida transición”, había informado la empresa en un hecho esencial notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sin embargo, en un nuevo hecho esencial de la CMF de este lunes, la firma ligada a la española Naturgy Energy (60,82%) y Empresas Copec (39,18%), del grupo Angelini, informó que Fernández pasó a ser nuevo director de la empresa.

Fernández reemplaza en el cargo a Pedro Larrea, quien renunció la misma jornada en que Fernández notificó su salida como gerente general. Larrea dejó el cargo el 31 de marzo, según se informó en su momento.

El ahora nuevo presidente del directorio de Metrogas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con maestría en Análisis Financiero por la Universidad Carlos III de Madrid, PADE en el IPADE de México y AMP Américas en IESE en Nueva York.

“Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético en Naturgy, casi la mitad de ellos en Latinoamérica, con seis años en México como director de Planificación, Aprovisionamiento, Regulación y Desarrollo de Negocio, y tres años en Gas Natural Colombia como gerente general. En Chile, se desempeñó como gerente general de Metrogas desde diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo del presente año”, dijo la empresa en un comunicado.

En el ámbito gremial en Chile, Fernández es consejero de Sofofa y miembro del directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes). Además, fue vicepresidente del directorio de Asociación de Gas Natural (AGN) Chile.

Por su parte, el resto del directorio se mantiene: Rafael Salas Cox (vicepresidente desde abril de 2025), Rita Ruiz de Alda Iparraguirre (desde 2024), Franco Bozzalla Trabucco (desde 2023) y Juan Ignacio Langlois Margozzini (desde 2014).