Exportaciones chinas caen por primera vez en casi dos años y envíos a EE.UU se derrumban otra vez

Las exportaciones de China registraron en octubre su primera caída interanual en casi dos años, afectadas por un efecto base elevado y por la pérdida del impulso de las empresas que habían adelantado compras antes de la esperada reunión entre los líderes de Estados Unidos y China.

Según datos oficiales, los envíos al exterior retrocedieron 1,1% en términos de dólares frente al mismo mes del año anterior, su primera contracción desde marzo de 2024, cuando las exportaciones se habían reducido en un 7,5%.

La baja sorprendió a los analistas, que proyectaban un incremento de 3% de acuerdo con una encuesta de Reuters. En septiembre, el comercio exterior había mostrado señales de recuperación, con un aumento de 8,3%, su mayor avance en seis meses.

Las importaciones también mostraron una desaceleración. En octubre crecieron solo 1%, por debajo del 3,2% que anticipaban los economistas. La cifra refleja el impacto de la prolongada crisis en el mercado inmobiliario chino y la debilidad del empleo, factores que continúan afectando la confianza y el gasto de los consumidores. En septiembre, las compras externas habían anotado un alza de 7,4%.

Exportaciones e importaciones chinas FABIAN BIMMER

“Parece que la anticipación de las exportaciones finalmente se desvaneció en octubre”, explicó Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management, quien espera que el comercio exterior del gigante asiático se estabilice una vez que las restricciones comerciales permanezcan suspendidas por un año, informó CNBC.

La semana pasada, los exportadores chinos y los compradores estadounidenses recibieron con alivio el acuerdo alcanzado entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, durante su encuentro en Corea del Sur.

Foto: REUTERS.

El pacto ayudó a reducir la tensión de una relación bilateral que había estado al borde de una guerra comercial abierta.

Aun así, los datos muestran una fuerte contracción en el intercambio entre ambas economías. Las exportaciones chinas hacia Estados Unidos cayeron 25% en octubre respecto del mismo mes de 2024, acumulando siete meses consecutivos de descensos de dos dígitos.

En sentido inverso, las importaciones desde el mercado estadounidense disminuyeron casi 23%, según los registros de la autoridad aduanera.