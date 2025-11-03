Farmacéutica Eli Lilly anuncia millonaria inversión para incrementar su capacidad de hacer píldoras para bajar de peso

Países Bajos fue el lugar que definió la farmacéutica estadounidense Eli Lilly para hacer una millonaria inversión. El proyecto trata de una planta que impulse su producción de medicamentos para abastecer al mundo, donde destaca el que se usa para bajar de peso.

Eli Lilly and Company detalló que su nueva planta en Europa significaría una inversión de US$ 3 mil millones en Katwijk, Países Bajos, ubicada dentro del Parque de Biociencias de Leiden. “Este importante proyecto ampliará la capacidad de Lilly para producir medicamentos orales y fortalecerá la cadena de suministro global de la compañía”, dijo en un comunicado.

En el viejo continente, la firma ya contaba con presencia de producción en Francia, Irlanda, Italia y España. Además, la firma cuenta con terrenos en Alemania para futuros proyectos.

“La planta incorporará tecnologías de fabricación avanzadas para satisfacer las necesidades de la creciente cartera de medicamentos orales sólidos de Lilly en salud cardiometabólica, neurociencia, oncología e inmunología”, detalló la firma.

Sobre la línea de medicamentos para bajar de peso, Lilly comentó que “la nueva planta también estará entre las que fabricarán orforglipron, el primer agonista oral del receptor GLP-1 de molécula pequeña de Lilly”.

“La compañía prevé presentar la solicitud de aprobación de orforglipron ante las agencias reguladoras internacionales para el tratamiento de la obesidad antes de que finalice el año”, agregó.

Reuters también destacó que la semana pasada, Lilly declaró que el orforglipron cumplía la mayoría de los criterios para el nuevo vale de prioridad nacional de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, que podría acortar las revisiones de los fármacos de 10 a 12 meses a uno o dos meses.

El anuncio se produce días después de que Lilly anunciara una ampliación de más de US$ 1.200 millones de su planta de Carolina (Puerto Rico) para fabricar orforglipron, como parte de su impulso a la fabricación en EEUU, anunciado anteriormente, por valor de US$ 50.000 millones, acotó la agencia de noticias.

Lilly tiene previsto anunciar dos nuevas plantas de producción en EEUU en los próximos meses.