SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Feller Rate mantiene clasificación de riesgo de Codelco y destaca respaldo estatal

"La compañía sigue en la búsqueda de eficiencias con el objetivo de controlar y minimizar sus costos", señaló la clasificadora.

Por 
Patricia San Juan
Feller Rate mantiene clasificación riesgo de Codelco Ivan Alvarado

Luego que el año pasado la clasificadora de riesgo Feller Rate bajara desde “AAA” a “AA+” la notas de la solvencia y las líneas de bonos de la minera estatal Codelco ahora la agencia mantuvo dicha clasificación y también dejó sin cambios la perspectiva en estable.

“Las clasificaciones “AA´+” asignadas a Codelco reflejan el soporte potencial extraordinario del Estado de Chile, dada su importancia estratégica y su fuerte vínculo. Asimismo, considera su posición stand alone, caracterizado por un perfil de negocios Adecuado y una posición financiera Intermedia", señala la agencia en su informe.

Añade que el “Adecuado” perfil de negocios se sustenta en su posición como principal productor integrado de cobre en el mundo, su alto nivel de reservas y diversificación geográfica de yacimientos. Esto, en conjunto con una posición competitiva de costos y niveles de producción altamente desafiados, dentro de una industria donde sus resultados varían directamente con el precio del cobre, el cual está ligado fuertemente al ciclo económico mundial y a la demanda de países asiáticos, como China.

La “Intermedia” posición financiera, indica el informe, responde a la inherente volatilidad en sus márgenes e indicadores crediticios, junto con un exigente nivel de inversiones, una elevada carga tributaria y un alto nivel de reparto de dividendos, lo cual implica una alta presión a la generación de caja y deuda. Por otra parte, considera la favorable posición de liquidez, gracias al importante acceso al mercado financiero.

La empresa pertenece al Estado de Chile (“A/Estable”; “A-/Estable” en escala global), siendo de importancia estratégica para éste. Asimismo, el gobierno ha brindado respaldo a la compañía a través de capitalizaciones, con el fin de cumplir con sus obligaciones, destacando los US$1.000 millones inyectados entre 2018 y 2019, junto con el anuncio en 2022 de la retención del 30% de sus utilidades para el periodo 2021-2024, agrega.

Presión en la producción

La agencia señala que durante los últimos años, la compañía ha enfrentado importantes presiones sobre sus niveles productivos. De esta forma, la producción ha experimentado impactos desde el año 2017, donde se alcanzaron 1,84 millones de toneladas llegando a niveles en torno a las 1,44 millones al cierre de 2024. Lo anterior, de la mano de contingencias productivas, menores leyes y retraso en la entrada en operaciones de los proyectos estructurales.

Esto, en conjunto con el aumento postpandemia en los precios de insumos y energía, ajustes de IPC y tipo de cambio, y el alto apalancamiento operacional, provocó un incremento relativo en el costo directo de producción, quedando entre el tercer y cuarto cuartil de la industria, alcanzando US$2,16 la libra a junio de 2025. “Esto implica mayores desafíos y riesgos para enfrentar los ciclos negativos del precio del metal”, dice el informe.

Adicionalmente, indica, los resultados de Codelco reflejan la ciclicidad inherente a la industria de commodities y su alta sensibilidad al precio del mineral, reflejado en la caída del Ebitda  (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) y la ganancia del periodo en 2023, con bajas en torno a 25% y 262,4% respectivamente, con respecto a 2022, y luego el incremento de ambos resultados para 2024 con alzas de 20% y 141,4%, respectivamente.

Por otra parte, si bien el Ebitda a junio de 2025 presentó una moderada mejora, aumentando un 9,7% y alcanzando un margen de 36% con un monto de US$3.157 millones a junio de 2025, esto responde principalmente a un mejor precio del mineral, manteniendo bajos niveles de producción y una estructura de costos debilitada con respecto a su historia y a la industria de productores de cobre, señala el informe

La merma en el flujo operacional, el alto nivel de impuestos y reparto de utilidades hacia el Estado, junto con un exigente plan de inversiones que ronda los US$4.500 millones anuales -con proyectos que cuentan con cierto nivel de retraso y encarecimiento- han derivado en métricas crediticias debilitadas, pero en línea con su actual categoría, exhibiendo un endeudamiento financiero ajustado de 2,2 veces y una deuda financiera neta ajustada/Ebitda de 3,9 veces a junio de 2025, según métricas de Feller Rate.

Liquidez

En cuanto a las liquidez el informe indica que se mantiene en “Satisfactoria”, presentando una caja por cerca de US$875 millones a junio de 2025 y un Ebitda de los últimos 12 meses en torno a los US$6.099 millones. Ello, frente a vencimientos de pasivos financieros corrientes por US$1.441 millones, un perfil de amortizaciones preferentemente en el largo plazo, un agresivo plan de inversiones y una alta carga tributaria. A esto se suma el alto acceso al mercado financiero, dada la percepción de riesgo soberano por parte de los inversionistas ante el fuerte potencial de soporte.

Asimismo, considera la merma en los niveles de producción -debido al cierre temporal de El Teniente- en torno a 48.000 toneladas métricas y el impacto en el Ebitda en torno a los US$500 millones.

Perspectiva estable

La agencia asigna a la clasificación una perspectiva estable ya que espera que el importante plan de inversiones, junto con las necesidades de financiamiento producto del retorno a nivel de inversiones prepandemia y el encarecimiento de estas, genere un déficit en el flujo de caja libre de inversiones, manteniendo los indicadores crediticios de la compañía más presionados en los próximos años, en línea con su perfil stand alone. Esto, considerando las ganancias en eficiencia asociadas a los nuevos proyectos, niveles de producción en torno a los 1,35 millones de toneladas en el corto y mediano plazo, y un escenario de precios del cobre y del molibdeno conservadores.

Asimismo, toma en cuenta el continuo refinanciamiento de la deuda actual de la compañía.

Adicionalmente, Feller Rate espera que Codelco mantenga su rol estratégico, junto con un alto nivel de integración con el Estado, aspectos que permiten suponer un fuerte soporte potencial del mismo, contando con que el Estado de Chile provea los recursos necesarios a la corporación en caso de que se requiera.

Con todo, la compañía sigue en la búsqueda de eficiencias con el objetivo de controlar y minimizar sus costos, mientras evoluciona esta situación y fortalece su liquidez mediante el importante acceso que posee al mercado financiero y a nuevos créditos, dice el informe.

De acuerdo a la agencia una escenario de baja es poco probable en el corto plazo; no obstante, debilitamientos en la estructura de soporte que otorga el Estado ante una mayor presión financiara gatillarían eventuales revisiones a la baja. Un escenario de alza, en tanto, es poco probable en el corto plazo.

Más sobre:CodelcoFeller Rate

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1
Chile

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Universidades estatales valoran informe de la FNE sobre limitantes a la competencia en mercado de educación superior

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año
Negocios

La Bolsa de Santiago alcanza un nuevo récord y el IPSA renta 40% en lo que va del año

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Premio Impulsa 2025 distinguió a empresas y líderes que más promueven a mujeres en altos cargos empresariales

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe
Tendencias

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”
El Deportivo

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”

La respuesta de Fernando Ortiz a Esteban Pavez por las quejas del volante: “Tengo que hacerle saber ciertas situaciones”

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein
Mundo

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Avance de partido centrista frena a la extrema derecha en legislativas anticipadas de Países Bajos

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”