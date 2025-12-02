VOTA INFORMADO por $1100
    Financial Times califica a José Antonio Kast como el “ultraconservador” que quiere “make Chile great again”

    El diario inglés perfiló a Kast como una figura próxima a ganar las elecciones presidenciales en medio del aumento de la preocupación de las personas por la seguridad.

    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    El medio de noticias británico Financial Times analizó a la figura de José Antonio Kast en medio de que se perfila a ganar las próximas elecciones presidenciales, según los últimos sondeos.

    FT destacó a Kast por su ser “ultraconservador” y “radical”, y que el auge de su figura se da en medio de “una ola sin precedentes de crimen organizado, protestas antigubernamentales, un gran aumento de la inmigración y una desaceleración económica".

    Para el medio, la victoria de Kast es un hito en relación con que sería el presidente más de derecha en los 35 años desde el retorno de la democracia. Además, se daría luego de las protestas del 2019 en el marco del estallido social y tras la victoria del “presidente de izquierda” Gabriel Boric.

    “Su agenda (del Presidente Boric) se ha visto eclipsada por una ola de delincuencia, ya que bandas extranjeras han ganado terreno en Chile por primera vez en los últimos años, y por un rápido aumento de la inmigración procedente de Venezuela y otros lugares afectados por la crisis”, explicó FT en su nota titulada “The hardliner who wants to make Chile great again”.

    De cara a un futuro gobierno de Kast, FT plantea la necesidad de dar resultados que “puedan mejorar las vidas de los chilenos frustrados”.

    Otra presión para Kast, según el FT, es su historial de falta de capacidad de llegar a acuerdos y su necesidad de hacerlo al no tener mayorías, como Partido Republicano, en ambas cámaras del Congreso.

    FT también menciona como posibles fracasos que Kast no pueda cumplir sus promesas ligadas a mejorar la seguridad y la economía de las personas y que no pueda moderarse de cara a llegar a acuerdos.

    El medio planteó las alertas en el contexto de su cercanía a los sectores de “la derecha radical global”, con participaciones en actividades en la Hungría de Viktor Orbán y El Salvador de Nayib Bukele.

    Sin embargo, citando a analistas consultados por FT, el reporte matiza con que Kast viene del establishment y sería más pragmático, junto con un estilo distinto al de sus cercanos, como el presidente estadounidense Donald Trump o el mandatario de Argentina Javier Milei.

    Como parte de su perfil, el FT destacó que su padre Michel perteneció al ejército alemán para la Segunda Guerra Mundial y fue miembro del partido nacionalsocialista (nazi), citando a una investigación de AP del 2021, y que su hermano Miguel Kast fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

    “Una vez dijo que Pinochet ‘votaría por mí si estuviera vivo’, aunque en 2021 dijo que ‘no apoyaría a nadie que hubiera violado los derechos humanos’”, recordó la nota.

    En lo personal, FT también destacó que Kast es abogado, que dejó la UDI por alejarse de su proyecto político y, ante esto, fundó al Partido Republicano.

    En relación con su estrategia de campaña, la nota destacó que Kast aseguró que dejó de lado la agenda valórica y se centró en la inmigración, la delincuencia y la economía.

    Más sobre:EconomíaFTJosé Antonio KastElecciones

