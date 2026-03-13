Fiscalía formaliza a exdirector médico de CLC por 10 delitos de ocultamiento y enajenación de bienes previo a su quiebra

20.07.2018 ENTREVISTA A RODRIGO MARDONES DOCTOR ESPECIALISTA EN OPERACIONES A CADERAS, Y TRATAMIENTO DE CELULAS MADRES, PARA DIARIO LA TERCERA FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

El Ministerio Público formalizó el pasado lunes a Rodrigo Mardones Petermann, exdirector médico de Clínica Las Condes (CLC), por la presunta comisión de 10 delitos concursales, en una audiencia realizada ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con la fiscal Camila López, el imputado habría disminuido su patrimonio de manera injustificada antes de su proceso de liquidación forzosa, mediante diversas operaciones destinadas a reducir los bienes disponibles para sus acreedores. Entre ellas, se mencionan transacciones relacionadas con tres departamentos y tres automóviles de alta gama, además de gestiones sobre otro activo inmobiliario cuya liquidación alcanzó a ser detenida a tiempo.

El juicio se inició tras una querella del liquidador del proceso concursal Ricardo Alid mediante el cual Rodrigo Mardones solicitó la quiebra de sus sociedades.

La persecutora también indicó que dos vehículos habrían sido ocultados, lo que forma parte de los antecedentes que sustentan los cargos por delitos concursales.

La magistrada Cecilia Villanueva resolvió decretar las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, además de fijar un plazo de investigación de 100 días para el desarrollo de las diligencias del caso.

El liquidador, Ricardo Alid es representado por el abogado Salvador Vial. Mientras, Rodrigo Mardones es asesorado por Sergio Contreras.

Deudas

Según los informes entregados, entre enero y diciembre de 2022 las 14 sociedades ligadas a Mardones reflejaron pérdidas por $2.479 millones.

Las cinco sociedades que más pérdidas acumulan son Productora del Lago Limitada ($485 millones); Inmobiliaria Marina Rapel S.A.($416 millones); Pro Suika SpA ($398 millones); Inversiones San Clemente SpA ($396 millones) y la Sociedad Médica Mardones-Petermann y Cía. Ltda ($229).

Por otro lado, en sus balances, Mardones también reveló que el ex futbolista Mauricio Pinilla le aportó a Sociedad Médica Mardones-Petermann y Cía. Ltda $50 millones a través de una nota de crédito.

El facultativo a través de Inmobiliaria Galenos y Asociados S.A. también detalló que la sociedad recibió fondos de sus ex socios, Andrés Chahin y Mauricio Wainer, por $232 millones y $104 millones, respectivamente.