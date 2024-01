Fondos de pensiones cierran diciembre con ganancias, pero anotan resultados mixtos en el balance del 2023

Un positivo cierre de diciembre para todos los cinco multifondos de pensiones no alcanzó para que todos terminaran el 2023 con ganancias en su balance del año. El fondo D y E no lograron revertir las pérdidas acumuladas del año, pese a que estos fondos más conservadores obtuvieron su mejor desempeño mensual histórico, y así terminaron con pérdidas frente a las ganancias que registraron los fondos A, B y C para el ejercicio del año pasado.

Según el boletín de Ciedess, en el último mes del año, los fondos A y B registraron retornos del 5,79% y 5,03% cada uno, mientras que el fondo C anotó un alza del 4,22%. Por su parte, los fondos D y E obtuvieron ganancias del 3,88% y 3,56%, respectivamente. Ante esto, todos los multifondos vuelven a registran ganancias por segundo mes consecutivo.

Mientras que, en el balance anual, los fondos más riesgosos, A y B, terminaron el año con ganancias del 7,18% y 6,06%, respectivamente; mientras el fondo C, de riesgo moderado, obtuvo una rentabilidad del 3,04%. Por otro lado, los fondos más conservadores, D y E, cerraron con pérdidas del -0,04% y -1,31%, respectivamente.

Desde Ciedess explicaron estos resultados de ganancias del 2023 con base en los positivos resultados de los instrumentos de renta variable en los principales mercados internacionales y al alza del precio del dólar. A nivel local, influyó el aumento del IPSA.

“En 2023 los mercados estuvieron marcados por una alta volatilidad, destacando los conflictos en Europa (Rusia-Ucrania) y Medio Oriente, las tensiones entre Estados Unidos y China, la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa, la persistente incertidumbre en la economía china, los movimientos de tasas por parte de los principales Bancos Centrales (FED y BCE) para controlar la inflación y los temores a una recesión global. Además, mencionó la reciente reducción en los niveles de inflación en Estados Unidos y Europa, anticipando las proyecciones de recortes de tasas”, comentó la consultora por medio de un comunicado.

Mientras que, sobre la caída de los fondos más conservadores, D y E, Ciedess indicó que esta se vio afectada por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros