    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Este mejor resultado tuvo lugar en medio de un incremento de 6% de sus ingresos, pero principalmente producto de una mejor rentabilidad de los multifondos, lo que impulsó el encaje que deben mantener.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Ganancias de las AFP aumentaron 22% en 2025 y sumaron US$762 millones

    Las AFP consiguieron ganancias por $691.498 millones (US$762 millones) al cierre de 2025, lo que constituye un incremento de 22% versus 2024, cuando anotaron utilidades por $566.869 millones (US$625 millones).

    Además de los mayores ingresos por comisiones que anotaron el año pasado, este aumento en el resultado se explicó, principalmente, por el mejor desempeño que registraron los fondos de pensiones en ese lapso. Ello es la rentabilidad del encaje que deben mantener dichas compañías, dado que en 2025 la rentabilidad de los multifondos fue mejor que en 2024.

    Ingresos totales y encaje

    Al analizar las cifras en detalle, se aprecia que en 2025 los ingresos de las siete AFP del sistema previsional subieron 6,2% interanual, hasta totalizar $1.205.809 millones (US$1.329 millones).

    En paralelo, la rentabilidad del encaje en enero-diciembre implicó ganancias por $291.520 millones (US$321 millones), más del doble que la rentabilidad por $142.628 millones (US$157 millones) que anotaron en 2024. Esto, a su vez, es un crecimiento de 104%.

    Cuánto ganaron las AFP

    De esta manera, el monto administrado del encaje se empinó un 18% al comparar 2024 con 2025, alcanzando $2.149.392 millones (US$2.369 millones) al cierre del año pasado.

    Respecto de lo anterior se debe considerar que 2025 fue un año extraordinario para los mercados accionarios globales. También eso ocurrió a nivel local, donde el Ipsa reportó su mejor año en más de tres décadas: el principal índice bursátil de Chile cerró en 10.481 puntos, un salto de 56,81%, su mejor desempeño anual desde 1993 (68,73%).

    Bajo este escenario, las AFP también obtuvieron positivos resultados en los fondos de pensiones, pues rentaron a tasas de dos dígitos en casi todos los multifondos, consiguiendo su mejor desempeño en seis años.

    En promedio, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, el sistema de AFP obtuvo una rentabilidad real de 14,89% en el fondo tipo A (el más riesgoso); 13,14% en el B; 12,18% en el C; 10,47% en el D, y 8,06% en el E (el más conservador).

    En 2024 el multifondo A de las AFP rentó 9,1%, el B 7,44%, el C 3,35%, el D 0,1% y el E 0,31%.

    Utilidades por administradora

    Las siete AFP de la industria reportaron una expansión de sus ganancias. La administradora que más aumentó sus utilidades en 2025 fue AFP Uno, pues anotó un resultado de $16.637 millones (US$18 millones), lo que representa un alza de casi 80% en comparación al año anterior.

    Cuánto ganaron las AFP

    Ello, como producto de que anotó un incremento de 42,5% en sus ingresos de 2025, totalizando $35.886 millones (casi US$40 millones), gracias a que es la AFP que tiene la licitación de nuevos afiliados, por lo que todos los nuevos entrantes al sistema llegan a Uno. Igualmente, la administradora reportó un alza de 179% en la rentabilidad del encaje enero-diciembre, cuando sumó $4.789 millones (US$5 millones).

    La segunda AFP que tuvo el mayor avance en utilidades fue Cuprum, ya que sus ganancias totalizaron $104.714 millones (US$115 millones), esto es un alza de 32,5% interanual.

    Le siguieron Planvital y Modelo. La primera, con un aumento de 28% interanual en su resultado, sumando $68.219 millones (US$75 millones). La segunda, con un avance de 24% año contra año, totalizando utilidades por $65.915 millones (US$73 millones) en 2025.

    Muy de cerca se situó Capital, con una subida de 23,6% interanual en sus ganancias, hasta llegar a los $126.981 millones (US$140 millones) en 2025.

    A continuación se posicionaron Habitat y Provida, con ganancias por $168.951 millones (US$186 millones) y $140.082 millones (US$154 millones), respectivamente, lo que implicó un incremento de 20,55% y 8% para cada una, en comparación con 2024.

    Más sobre:AFPPensionesEmpresasResultados de empresas

