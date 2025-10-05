Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El ministro de Economía, Álvaro García, abordó la propuesta del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, quien propone, en un eventual gobierno, recortar 6.000 millones de dólares del gasto fiscal.

En entrevista con Mesa Central, el secretario de Estado se refirió a la Ley de Presupuesto como “la conversación que tiene Chile en este momento”.

En ese sentido, apuntó que “todos los candidatos presidenciales han señalado lo ajustado que es el presupuesto fiscal y la mayoría han propuesto reducción en el gasto fiscal”, agregando que “es natural preguntarse cómo van a ocurrir”.

Esto último señalado por García acontece en una semana que estuvo marcada por la intervención del Presidente Gabriel Boric en la cadena nacional del 30 de septiembre, donde aludió indirectamente a Kast y su propuesta de reducción del gasto fiscal.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, relevó en aquella ocasión el Mandatario.

A raíz de esto, el titular de Economía añadió que quienes plantean recortes “tienen la clarísima oportunidad de hacer una indicación en el debate presupuestario”.

“Si tienen alguna confianza en que van a ganar las elecciones y quieren reducir el gasto fiscal en 6.0000 millones de dólares, esta es la oportunidad de demostrar cómo lo van a hacer”, expresó.

Finalmente, García sentenció afirmando que “prácticamente todos los analistas económicos han señalado la enorme dificultad de hacerlo"