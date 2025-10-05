SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

"Si tienen alguna confianza en que van a ganar las elecciones y quieren reducir el gasto fiscal en US$6.0000 millones , esta es la oportunidad de demostrar cómo lo van a hacer", sostuvo el ministro de Economía.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El ministro de Economía, Álvaro García, abordó la propuesta del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, quien propone, en un eventual gobierno, recortar 6.000 millones de dólares del gasto fiscal.

En entrevista con Mesa Central, el secretario de Estado se refirió a la Ley de Presupuesto como “la conversación que tiene Chile en este momento”.

En ese sentido, apuntó que “todos los candidatos presidenciales han señalado lo ajustado que es el presupuesto fiscal y la mayoría han propuesto reducción en el gasto fiscal”, agregando que “es natural preguntarse cómo van a ocurrir”.

Esto último señalado por García acontece en una semana que estuvo marcada por la intervención del Presidente Gabriel Boric en la cadena nacional del 30 de septiembre, donde aludió indirectamente a Kast y su propuesta de reducción del gasto fiscal.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”, relevó en aquella ocasión el Mandatario.

A raíz de esto, el titular de Economía añadió que quienes plantean recortes “tienen la clarísima oportunidad de hacer una indicación en el debate presupuestario”.

“Si tienen alguna confianza en que van a ganar las elecciones y quieren reducir el gasto fiscal en 6.0000 millones de dólares, esta es la oportunidad de demostrar cómo lo van a hacer”, expresó.

Finalmente, García sentenció afirmando que “prácticamente todos los analistas económicos han señalado la enorme dificultad de hacerlo"

Más sobre:Álvaro GarcíaEconomíaMinistro de EconomíaJosé Antonio KastPresupuestoRecorte fiscalGasto fiscal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado que complican su campaña y al gobierno de Javier Milei en Argentina

Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana

Ministro Montes por reconstrucción en Valparaíso: “Me desespera el ritmo que está avanzado”

Bernarda Vera: Carmona acusa aprovechamiento del caso para cuestionar Plan de Búsqueda y “volver en la enésima idea negacionista”

Squella señala que Republicanos está abierto a debatir sobre recorte fiscal de US$6.000 millones en la Ley de Presupuesto

Ley de Presupuestos 2026: secretario general del FA defiende dieta de Boric como expresidente

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

4.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana
Chile

Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana

Ministro Montes por reconstrucción en Valparaíso: “Me desespera el ritmo que está avanzado”

Bernarda Vera: Carmona acusa aprovechamiento del caso para cuestionar Plan de Búsqueda y “volver en la enésima idea negacionista”

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones
Negocios

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

El chileno Daniel Cortés se queda con el primer lugar del Maratón de Viña del Mar
El Deportivo

El chileno Daniel Cortés se queda con el primer lugar del Maratón de Viña del Mar

En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Espanyol en LaLiga

El registro histórico que logró Alexis Sánchez con su gol por el Sevilla ante el Barcelona

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado que complican su campaña y al gobierno de Javier Milei en Argentina
Mundo

Los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado que complican su campaña y al gobierno de Javier Milei en Argentina

Papa celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza y llama a liberar a los rehenes

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia