Gildemeister asume la distribución de GAC Motor en Chile

Gildemeister se convierte en el nuevo distribuidor de GAC Motor en Chile. La automotora, que es el segundo importador de vehículos más grande del país (tras Inchcape), asumirá la representación de la marca china a partir del 1 de julio de 2026.

El cambio se enmarca en una estrategia de la marca por “reforzar su posicionamiento en el mercado y acelerar su crecimiento” luego de tres años de presencia en Chile.

Con este movimiento, el holding automotriz chileno, controlado por la gestora de fondos Elliott, amplía su portafolio en un segmento donde la competencia de marcas chinas se ha intensificado.

Desde Gildemeister señalaron que el paso responde a su objetivo de “fortalecer su portafolio con marcas con una identidad definida y alto potencial de desarrollo”. La compañía, que este año celebra su aniversario número 40 en Chile, opera hoy de forma integral con distribución a nivel nacional, servicios financieros y postventa.

GS4

Gildemeister vende -directa e indirectamente, vía concesionarios- uno de cada diez vehículos nuevos que se comercializan en Chile y tiene como su principal representada a la marca coreana Hyundai.

GAC Motor dijo en el comunicado que llega a esta nueva etapa con un catálogo renovado centrado en SUVs y con una oferta de nuevas energías que incluye modelos 100% eléctricos, híbridos y PHEV. La marca tiene presencia en el mercado chino a través de joint ventures con Toyota y Honda, lo que la empresa destaca como respaldo de sus estándares de producción.