JAC Motors hace un positivo balance de su primer año en Chile junto a Gildemeister

A fines de 2024, JAC Motors inició una nueva etapa en Chile tras el traspaso de su representación a Gildemeister. El objetivo fue reforzar su presencia local mediante una actualización de su portafolio, una oferta más competitiva y una mejora en la experiencia de clientes. Doce meses después, la marca realiza un balance positivo de este proceso, respaldado por resultados comerciales y operativos.

Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, JAC duplicó su participación de mercado, pasando de 0,9% a 2,3%, y avanzó diez posiciones en el ranking de marcas del mercado chileno. Este desempeño motivó la visita al país del presidente de la compañía, Xiang Xingchu, quien destacó el desarrollo de la marca a nivel local.

“Este primer año junto a Gildemeister ha superado nuestras expectativas y refleja una estrategia que ha permitido avanzar en posicionamiento, calidad y accesibilidad”, señaló Paula Sepúlveda, gerenta de Negocios de Gildemeister en Chile y responsable de la gestión de JAC.

Uno de los ejes del crecimiento ha sido la renovación del portafolio. La actualización de la línea JS, ahora denominada Pro, impulsó un crecimiento de 45% en el segmento SUV respecto del mismo período de 2024. A esto se sumó la incorporación del Ignite30X, SUV urbano 100% eléctrico orientado a la movilidad diaria.

En pickups, la marca reforzó su oferta con las T9 y T8 Pro automáticas, además de la actualización de la T8 Pro de octava generación con motor 2.5 turbodiésel Isuzu. En electromovilidad, destacó la presentación de la T9 EV, pickup eléctrica con tracción 4x4. En vehículos comerciales, JAC renovó el X200, incorporando dirección asistida eléctrica y una capacidad de carga de hasta 1.700 kg.

En paralelo, la marca fortaleció su red de postventa, superando los 40 puntos de venta y servicio a nivel nacional, junto con la capacitación de más de 200 colaboradores. Uno de los anuncios más relevantes fue la implementación de garantía de por vida para motores y cajas de cambio en todo su portafolio.

Mauricio Palma/Copachi

El desarrollo comercial se complementó con alianzas sociales y deportivas. JAC impulsó el Team JAC Sports, se convirtió en marca oficial del Team Chile y estableció acuerdos con organizaciones como Valpo Surf Project, Educa Switch y Teletón.

“Avanzar con propósito es parte de nuestra visión como marca y una forma concreta de aportar al desarrollo del país”, afirmó Alejandra Figueroa, subgerenta de Marketing de JAC en Chile.