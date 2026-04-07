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    Ventas de autos usados rompen la marca de las 100.000 unidades en marzo y llegan a máximos de cuatro años

    Los datos de Cavem, que se suman al reporte de autos nuevos de ANAC, confirman el buen momento que atraviesa el mercado automotor del país.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Venta de autos usados crecieron 14,3% en marzo.

    El mercado automotor de Chile avanza con velocidad crucero en este 2026, pese al ruido que genera la guerra y el alza del precio de los combustibles. Ayer, la ANAC reportó que las ventas de vehículos livianos nuevos experimentaron un saludable crecimiento de 14% en marzo, un salto prácticamente igual al que mostraron los usados.

    De acuerdo al reporte de Cavem, en el tercer mes del año se contabilizaron 104.959 transferencias, lo que representa un alza de 14,3% en relación con marzo 2025.

    Pero hay más porque se trata del mayor número de trasferencias de este tipo de vehículos desde marzo de 2022, cuando se reportaron 109.437 transacciones.

    Con este resultado, la transferencia de usados asciende a 295.048 en el primer trimestre del año, esto es un aumento de 11,5% frente al periodo enero-marzo 2025. En términos absolutos, son 30.544 unidades más que el año anterior.

    Un dato relevante del reporte de Cavem es el fuerte salto 19,1% que mostró el segmento de camionetas, la mayor variación entre todos los segmentos. SUV también muestra una expansión importante (+16,9%), ligeramente mejor a la que tuvieron los vehículos livianos (13,4%). El único segmento en rojo es comerciales (-1,8%), aunque la caída es marginal.

    La transferencia de usados asciende a 295.048 en el primer trimestre del año.

    Chevrolet lidera el mercado de usados

    En el desglose mensual, este dinamismo estuvo encabezado por Chevrolet, que se consolidó como la marca preferida con 13.011 unidades comercializadas (12,4% de participación), seguida por Hyundai con 9.087 y Suzuki, que alcanzó las 7.942 operaciones.

    Al concluir el primer trimestre de 2026, el ranking acumulado de livianos y medianos, Chevrolet mantiene su hegemonía con 35.514 unidades transadas en lo que va del año, mientras que Hyundai y Toyota se sitúan en el segundo y tercer puesto con 26.134 y 22.047 transferencias, respectivamente.

    Los datos confirman la alta atomización del mercado, donde las diez principales marcas concentran cerca de dos tercios de las ventas.

    Marcas chinas

    En marzo de 2026 se transfirieron 12.699 unidades de marcas chinas, con una participación del 12,1% del total de usados livianos.

    En el acumulado a marzo, son 35.986 unidades (12,2% de participación). Las más transferidas son Chery (5.726 acumuladas), MG (4.910), Changan (4.198) y Great Wall (4.029).

    La Región Metropolitana concentra el 59,5% de las transferencias, con 62.454 unidades y un alza de 24,6%. Pero hay regiones con variaciones extremas que merecen atención:

    • Antofagasta: +96,9% (de 1.633 a 3.217), casi duplica
    • Coquimbo: +50,5%
    • Valparaíso: +44,6%
    • En cambio, regiones como Arica y Parinacota (-82,4%), Tarapacá (-47,2%) y Maule (-35,8%) caen fuertemente

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