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    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    En marzo se comercializaron 27.358 vehículos livianos y medianos, lo que representó un crecimiento interanual de 14%.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando Andres Perez

    Las ventas de autos nuevos se aceleraron en marzo. Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), con datos del Registro de Vehículos Motorizados (RVM) del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el tercer mes del año se comercializaron 27.358 vehículos livianos y medianos, lo que representó un crecimiento interanual de 14%.

    Así se anotó la mayor alza interanual desde septiembre y el mayor nivel de ventas desde diciembre.

    Además de este modo las ventas sumaron 74.977 unidades en el primer trimestre, con un incremento de 5,8% frente a igual período del año anterior, pero registrando su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2025.

    En su informe la Anac señaló que “con todo, la preocupación ciudadana por el alza en los precios de las bencinas y el diésel ha impulsado el interés por subirse a vehículos de tecnologías más eficientes, habiendo existido un aumento en las consultas y en las cotizaciones por vehículos híbridos, que reducen significativamente el consumo de combustible, y por vehículos enchufables, tanto eléctricos como híbridos enchufables, haciéndose presente estas tecnologías en la decisión de compra”.

    Pero dijo que “pese al mayor interés por la cotización de vehículos más eficientes, la penetración de las tecnologías de cero y bajas emisiones sigue siendo incipiente: los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables representan solo 3,4% del mercado general, siendo así evidente que faltan incentivos y mecanismos que faciliten el acceso masivo a estas tecnologías”.

    En este sentido sostuvo que para continuar con esta intención de cambio tecnológico en los conductores, es necesario facilitar su adopción y el crecimiento de su red de carga.

    La Anac recordó que en este contexto ha realizado una serie de propuestas para reducir el costo de circulación y facilitar el acceso a vehículos más eficientes, como el restablecimiento del permiso de circulación costo $0 para vehículos eléctricos e híbridos; la eliminación del arancel de importación que afecta a estas unidades; la derogación del impuesto al lujo para estos vehículos y la eliminación o rebaja del IVA para estas tecnologías, además de permitir que estos vehículos eficientes sean gasto aceptado en las empresas, pymes y emprendimientos.

    AUDI AG

    Las marcas chinas vuelven a encabezar las ventas

    Respecto al análisis por segmentos en la venta de vehículos livianos y medianos, los SUV siguieron liderando el mercado con 14.990 unidades comercializadas y una alza de 23,9% en marzo frente a igual mes del año anterior.

    Les siguieron los vehículos de pasajeros, con 4.540 unidades y un avance de 4,1%; las camionetas pick-up, con 5.058 unidades y un crecimiento de 14,9%; y los vehículos comerciales, con 2.770 unidades y una baja de 11,5% en el mes.

    En marzo las tres marcas más vendidas en el mercado local siguieron siendo Toyota, Suzuki y Hyundai con una participación 7,9%, 7%% y 6,6% respectivamente.

    En cuanto al país de origen, nuevamente el ranking fue liderado por las marcas chinas con un 38,6% del total, de acuerdo a los últimos datos disponibles de febrero, aunque la cifra fue menor al 40,4% enero. Le siguieron las marcas de Japón, con 23,5%, y de Corea, con 15%.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Caen ventas de buses y camiones

    En su informe la Anac indicó que en contraste al mercado de vehículos livianos y medianos, el de vehículos pesados cayó el mes pasado. Al respecto dijo que el cambio de la norma de emisiones registrado en enero de este año, para ambos tipos de vehículos, significó un adelantamiento significativo en las compras lo que sigue siendo evidente en esta primera parte del año.

    Así indicó, en marzo se comercializaron 110 buses nuevos, lo que significó una caída de 46,6%, frente al mismo mes de 2025, mientras que en la cifra acumulada enero-marzo, las ventas totalizaron 330 unidades, es decir, una disminución de 41,8%, respecto de igual período del año anterior.

    Por tipo de servicio, en el primer trimestre de 2026 se registraron 169 buses de transporte urbano (RED y regiones), 37 unidades de doble piso y larga distancia, 49 taxibuses, 70 buses interurbanos y de media distancia y 5 minibuses, con fuertes descensos anuales en casi todos los segmentos salvo en algunas categorías de larga distancia.

    En el mercado de camiones se comercializaron 936 unidades nuevas, cifra que representa una disminución de 4,6% en comparación con igual mes de 2025. En tanto, las ventas acumuladas de camiones sumaron 2.636 unidades, registrando una contracción de 14,8% respecto del período enero-marzo del año pasado.

    Por segmento, este mercado sigue dominado por los camiones pesados, que totalizan 1.746 unidades acumuladas, seguidos por los camiones medianos, con 608 unidades y los camiones livianos, con 282 unidades, las que representaron caídas interanuales de 15%, 20,7% y 3,3% respectivamente en el el primer trimestre.

    Más sobre:AutosAutos nuevosAnacIndustria automotrizMercado automotorVehículos

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