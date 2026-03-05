Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

Las ventas de autos nuevos se aceleraron en febrero. Según dio a conocer la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), con datos recabados desde el Registro de Vehículos Motorizados (RVM) dependiente del Registro Civil, en el mes se comercializaron 22.318 unidades, cifra mayor en 6,1% a la anotada en febrero de 2025 y que representó el mayor nivel desde diciembre.

Así repuntaron desde el comportamiento de enero cuando se vendieron 25.301 unidades, con un descenso interanual de 2,1%y el menor nivel desde octubre de 2025.

En su reporte la Anac señaló que “el mercado automotor chileno mostró en febrero una mejora respecto de enero, con señales algo más favorables para 2026, aunque aún en un contexto macroeconómico débil e inestable”.

Con el resultado, el bimestre enero-febrero cerró con 47.619 unidades comercializadas, equivalente a un aumento acumulado de 1,6% frente al mismo período del año anterior.

La Anac agregó que “el inicio de 2026 ha estado marcado por señales mixtas: se mantiene la expectativa de una recuperación gradual apoyada en mejores términos de intercambio, menores tasas de interés y una inflación a la baja, pese a que el Imacec de febrero se ubicó muy por debajo de las expectativas. Así, aun cuando el primer trimestre puede perfilarse como débil, confiamos en que la actividad debiera retomar impulso para sostener las proyecciones vigentes”.

En este escenario, dijo, el mercado automotor ha respondido con ligeras mejoras en sus resultados.

Los SUV siguen liderando

Al realizar el análisis por segmentos, los SUV concentraron 11.948 unidades en febrero y 25.606 en el acumulado anual.

En crecimiento específico, el segundo mes del año las ventas de SUV subieron 13,4% interanual, las camionetas pick-up avanzaron 11,2%, mientras que los vehículos de pasajeros retrocedieron 6,9% y los vehículos comerciales disminuyeron 12,9%, confirmando la consolidación de una estructura de demanda donde los SUV explican más de la mitad de las inscripciones (53,8%) versus la participación de 53,98% de enero.

En 2025 los SUV por primera vez representaron más de la mitad de las ventas al anotar una participación del 51,1% de las unidades comercializadas, versus el 48,8% de 2024.

En 2025 las ventas de autos subieron 2,7% a 310.598 unidades y de acuerdo a lo informado por Anac a inicios de enero, Forecast Consultores prevé un crecimiento de 3% en las ventas de autos nuevos a 320.000 unidades este año, con lo que se alcanzaría el mayor nivel desde el peak de ventas 426.777 unidades anotado el 2022.

Las marcas más vendidas en febrero de 2026 fueron Toyota, Suzuki y Hyundai con una participación de mercado de 7,7%, 7,2%% y 7,2%, respectivamente. En enero el ranking había sido encabezado por Suzuki, Toyota y Kia con una participación de 8,6%, 7,5%% y 6,2%, cada una.

En cuanto al país de origen las marcas más vendidas siguieron siendo las chinas con un 40,4% del total, de acuerdo a los últimos datos disponibles de enero. Le siguieron las marcas de Japón con 22,4% y Corea con 15,4%.

Mercado de camiones y buses

La Anac dijo que en línea con lo observado en enero, el mercado de camiones continuó ajustándose tras el adelantamiento de compras registrado en los meses previos al cambio normativo hacia Euro 6 para vehículos pesados.

En febrero se comercializaron 859 camiones, lo que significó una caída de 9,6% respecto de igual mes de 2025, mientras que el acumulado a febrero alcanzó 1.700 unidades, con un descenso de 19,5% interanual, según la información entregada por el Registro Nacional de Vehículos Motorizados (RVM) del Registro Civil.

Por su parte, el mercado de buses mostró una contracción aún más marcada y también explicada en gran parte por el cambio de normativa hacia EPA 10 o Euro 6, luego del fuerte adelantamiento de compras observado en 2025 por este motivo.

Así, en febrero se vendieron 59 unidades, lo que implicó una disminución de 60,1% frente al mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado del bimestre llegó a 220 unidades, 39,1% menos que en igual período de 2025.