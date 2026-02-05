SUSCRÍBETE POR $1100
    Pulso

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    En enero se comercializaron 25.301 unidades de vehículos livianos y medianos, lo que representó un descenso interanual de 2,1% y el menor nivel desde octubre de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación. Andres Perez

    Tras dos meses consecutivos de aumentos las ventas de autos nuevos iniciaron el año con un retroceso. Según dio a conocer la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), de acuerdo a datos recabados desde el Registro de Vehículos Motorizados (RVM) del Registro Civil en enero se comercializaron 25.301 unidades, lo que representó un descenso interanual de 2,1% y el menor nivel desde octubre de 2025.

    En su informe la Anac señaló que “los múltiples cambios normativos que han sido aplicados al sector automotor en los últimos meses, con exigencias de emisiones y de elementos de seguridad obligatorios y optativos, impactaron el comienzo de año en el mercado de vehículos cero kilómetro”.

    Agregó que “la revisión y actualización normativa para vehículos en Chile es un aspecto necesario en el avance hacia la movilidad sostenible y para la renovación del parque vehicular, pero, como todo cambio, este debe implementarse con gradualidad y sobre la base de dos principios clave: el de neutralidad tecnológica, vale decir, sin privilegiar a determinados componentes electrónicos -ni a ciertos orígenes de fabricación- por sobre otros; y el de respeto irrestricto a las prácticas internacionales en la materia”.

    Esto es, indicó observando los lineamientos regulatorios de los países fabricantes de vehículos, de las protecciones a barreras técnicas en la Organización Mundial de Comercio, y teniendo en consideración el fin perseguido tras dichas normas, primando el respeto al medioambiente y la protección de la vida y seguridad de los ocupantes.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Preferencia por los SUV sigue al alza

    En el desglose por categorías en enero los vehículos SUV registraron un aumento en sus ventas de 7,8% a 13.658 unidades y las camionetas pick-up crecieron 2,4% con 5.593 inscripciones.

    En tanto los vehículos comerciales retrocedieron 24,8% a 2.008 modelos inscritos, y los vehículos de pasajeros bajaron 19,6% a 4.042 unidades comercializadas.

    De este modo se siguió confirmando la preferencia por los SUV que concentraron el 53,98% de las ventas en el año.

    En 2025 los SUV por primera vez representaron más de la mitad de las ventas al anotar una participación del 51,1% de las unidades comercializadas, versus el 48,8% de 2024.

    Según las estimaciones de los asesores de Anac, Forescast Consultores, las ventas de SUV seguirían subiendo y anotarían un alza de 16% a unas 183.400 unidades en 2026, con lo que podrían alcanzar una participación de mercado de más de 52% este año.

    Andres Perez

    Proyecciones 2026

    En términos generales el 2025 las ventas de autos subieron 2,7% a 310.598 unidades y de acuerdo a lo informado por Anac a inicios de enero, Forecast Consultores prevé un crecimiento de 3% en las ventas de autos nuevos a 320.000 unidades este año, con lo que se alcanzaría el mayor nivel desde el peak de ventas 426.777 unidades anotado el 2022.

    Dentro de estas proyecciones, se estima que la participación de mercado para el total de vehículos cero y bajas emisiones en 2026 llegaría a 16,8% con 53.778 unidades, avanzando respecto del 11,4% de 2025, cuando la participación de este sector superó el 10% por primera vez en la historia.

    Las marcas más vendidas en enero de 2026 fueron Suzuki, Toyota y Kia con una participación de mercado de 8,6%, 7,5%% y 6,2%, respectivamente.

