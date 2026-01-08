SUSCRÍBETE POR $1100
    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    En el conjunto de 2025 se comercializaron 310.598 vehículos nuevos, un alza de 2,7% comparado con el año anterior. Los SUV por primera vez concentraron más de la mitad de las ventas al anotar una participación del 51,1% del total.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ventas de autos cierran positivo 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año. Andres Perez

    Las ventas de autos nuevos repuntaron en 2025, en un año marcado por dos cambios normativos importantes para el sector automotor: una nueva norma de emisiones Euro 6c en septiembre y los nuevos estándares de seguridad aplicables a vehículos medianos y comerciales livianos que comenzó el lunes, y se estima que la actividad del sector seguirá expandiéndose este año.

    Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en diciembre se comercializaron 29.577 vehículos livianos y medianos, superando en 5,8% a las ventas de igual mes de 2024 y registrando su nivel más alto desde septiembre.

    De este modo, en el conjunto de 2025 se comercializaron 310.598 vehículos nuevos, un alza de 2,7% comparado con el año anterior, cifra que estuvo en línea con lo proyectado por los especialistas Forecast Consultores.

    Al respecto la Anac señaló que “2025 fue un año que estuvo por debajo del promedio de ventas del sector automotor en los últimos 10 años, que ronda las 348.000 unidades anuales, cifra que debiese ser el primer eslabón en la ruta de recuperación del sector automotor para continuar con el propósito de crecimiento sostenible, que supone renovar el parque vehicular existente mediante la incorporación de unidades eficientes y seguras, que cumplirán un rol versátil en la movilidad nacional”.

    Para 2026 la Anac señaló que Forescast Consultores prevé un crecimiento de 3% en las ventas de autos nuevos a 320.000 unidades, con lo que se alcanzaría el mayor nivel desde el peak de ventas 426.777 unidades anotado el 2022.

    Dentro de estas proyecciones, Anac estima que el 3,8% de la venta corresponderá a vehículos 100% eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), los que sumarían alrededor de 12 mil unidades, esto es, un crecimiento en torno a 40% respecto del año anterior.

    Al agregar los vehículos de tecnologías híbridas autorrecargables (HEV), y los microhíbridos (MHEV) que suponen la incorporación de tecnologías electrificadas no enchufables, la participación de mercado alcanzaría un 16,8% con alrededor de 54.000 unidades estimadas para vehículos cero y bajas emisiones.

    Los SUV suman más de la mitad de las ventas

    En 2025 las ventas fueron lideradas por los vehículos SUV con 158.700 unidades comercializas y un aumento de 7,6% comparado con 2024.

    Le siguieron las camionetas con 63.429 unidades y un incremento interanual de 2,8% y los vehículos comerciales con 34.192 unidades y un crecimiento de 7,8%.

    Como contrapartida las ventas de vehículos de pasajeros cayeron 11,8%, acumulando 54.277 unidades comercializadas en 2025.

    Así los SUV por primera vez concentraron más de la mitad de las ventas al anotar una participación del 51,1% de las unidades comercializadas en 2025, versus el 48,8% de 2024.

    En tanto, las camionetas representaron el 20,4%, los vehículos comerciales el 11% y los de pasajeros el 17,5%.

    Las marcas más vendidas en el año fueron Toyota, Hyundai y Suzuki con una participación de mercado de 7,8%, 7% y 6,9%, respectivamente.

    Por país de origen las marcas más vendidas son de China con 32,4%, Japón con 26,3% y Corea con 14%.

    Mercado de camiones y buses

    La venta de camiones en 2025 aumentó 18% al cierre de diciembre, con 14.394 unidades inscritas, y con un mes de diciembre que anotó 2.416 inscripciones (88,5% de crecimiento respecto a diciembre del año 2024), explicado principalmente por el cambio de norma de emisiones aplicable a todos los vehículos pesados, que desde el lunes deben cumplir obligatoriamente con la norma Euro 6 o EPA 10 en su primer patentamiento.

    De esta forma, la Anac explicó que debido a este cambio tecnológico, se produjo un adelanto en la decisión de compra que se reflejó en el último mes del año.

    Por su parte, el mercado de buses registró un incremento de 139% en el año, con 4.932 unidades comercializadas. De hecho, en diciembre se inscribieron 1.123 buses, un crecimiento de 338,7% respecto de diciembre de 2024, explicado principalmente por: el cambio de norma de emisión hacia Euro 6 o EPA 10 que también aplica a buses, y por la renovación e incorporación de buses de transporte público estándar RED en Santiago y en regiones, que explicaron el 36,4% de las inscripciones en el año, un 17,9% superior a los buses RED incorporados en el año 2024.

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
