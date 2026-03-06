El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

El mercado de la venta de autos se ve saludable en este arranque de año. A un día de conocer los datos de la ANAC, esta mañana el otro gran gremio automotor, Cavem, publicó su reporte correspondiente al mes de febrero.

El informe de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM) reveló que durante ese mes se transfirieron 91.832 vehículos livianos y medianos usados, lo que representa un incremento de 14,8% en comparación con febrero de 2025.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las transferencias de este tipo de vehículos alcanzaron 190.089 unidades, cifra que implica un crecimiento de 10,1% respecto del mismo período del año pasado.

Por segmentos, los vehículos de pasajeros lideraron las transacciones, con 41.692 unidades transferidas en febrero, lo que significó un aumento de 13,1% interanual.

Le siguieron los SUV, con 28.098 unidades, anotando un avance de 17,6%, mientras que las camionetas totalizaron 16.567 transferencias, con un alza de 22,5% frente al mismo mes de 2025.

En contraste, el segmento de vehículos comerciales usados registró una caída de 4,6%, con 5.475 unidades transferidas durante el mes.

El informe también muestra que el dinamismo del mercado de segunda mano supera al de los vehículos nuevos. Según los datos acumulados a febrero, por cada vehículo nuevo inscrito se transfirieron cuatro vehículos usados, relación que se ha ido ampliando en los últimos años.

A nivel general, considerando todos los tipos de vehículos usados —incluidos camiones—, en febrero se comercializaron 95.217 unidades, lo que representó un crecimiento de 14,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Marcas más vendidas de autos usados

En cuanto a las marcas con mayor presencia en el mercado de segunda mano, Chevrolet lideró las transferencias de vehículos livianos y medianos usados en febrero, con 6.368 unidades, equivalente a una participación de 15,3%.

Le siguieron Suzuki, con 5.032 unidades, y Hyundai, con 4.645, mientras que Kia y Toyota completaron los cinco primeros lugares con 4.168 y 3.334 transferencias, respectivamente.

Más atrás se ubicaron Nissan, Mazda, Peugeot, Volkswagen y Citroën, según el ranking mensual del informe de Cavem.