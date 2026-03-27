Gobierno designa a Cristián Muga como nuevo presidente del directorio de Enap

El Presidente José Antonio Kast designó a Cristián Muga Aitken (54) como nuevo presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Muga reemplaza la vacante que dejó Gloria Maldonado, quien fue nombrada bajo la administración del expresidente Gabriel Boric y dejó la estatal el día del cambio del mando.

Muga Aitken es abogado de la Universidad Diego Portales. “Abogado con amplia y reconocida experiencia en litigios complejos dentro y fuera de Chile”, dice su perfil en Ortiz & Compañía, estudio de abogados donde se desempeñaba antes del anuncio.

“Durante su carrera ha destacado en áreas como litigación en delitos económicos complejos, asesoría en investigaciones penales con impacto reputacional y acompañamiento en gestión de crisis judicial y comunicacional”, acotó Enap en un comunicado.

Antes, Muga Aitken también trabajó en el estudio Hermosilla & Cía (1994-2004) y luego en PugaOrtiz y Cia (2004-2018).

Otro anuncio de Enap fue la llegada de Consuelo Raby como nueva directora de Enap. Según informó la estatal, Raby es abogada de la Universidad Católica con LL.M. de Duke University. Tiene amplia experiencia en derecho corporativo y mercados de capitales.

“Ha ocupado cargos en directorios públicos y privados, entre ellos, Grupo Security y la presidencia de Empresa Portuaria Talcahuano. Fue parte del directorio de Enap entre 2021 y 2022″, dijo Enap.

De esta manera, el directorio quedó conformado por Cristian Muga, Consuelo Raby y los cinco miembros que aún tienen vigente sus respectivos períodos: Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar, Rodrigo Manubens (propuestos por Alta Dirección Pública) y Nolberto Díaz (representante de los trabajadores).