Gobierno excluye a las empresas de menor tamaño de la medida recaudatoria del proyecto paliativo por el alza de bencinas

El proyecto con que el gobierno del Presidente José Antonio Kast busca realizar medidas paliativas por la brusca alza del combustible continuó su tramitación en el Congreso. Luego de ser aprobada este martes en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda del Senado revisó el proyecto.

En línea con lo que ocurrió en la Cámara Baja, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó la exposición sobre los beneficios que busca el proyecto y el contexto que justifica la medida. Sobre esto último, el secretario de Estado justificó la neutralización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en base a la incapacidad fiscal del Estado para moderar la abrupta alza de las bencinas.

“Si los precios se mantienen a nivel actual, cuesta US$4.000 millones. Entonces, en un lapso de un mes, si nos quedamos acá cruzados de brazos, son US$640 millones; en dos meses ya estamos en US$1.200 millones (...) Estamos en una situación extremadamente crítica”, dijo en la cita.

En la discusión también se identificó a los beneficiarios de los furgones escolares, grupo que recibirá $100.000 mensuales por seis meses. Esto tras que este grupo fue ingresado este martes en la Comisión de Hacienda, en el que se replica el beneficio a los taxis y colectiveros del proyecto de ley original.

“Estamos hablando, en el caso de taxis colectivos, del orden de 105.000 vehículos en todo Chile y, en el caso del transporte escolar, algo más de 20.000. Estamos hablando de unos 125.000 beneficiarios de esta medida”, dijo el ministro.

En el debate, principalmente de la oposición, se plantearon dudas sobre la efectividad del beneficio a taxis, colectiveros y furgones escolares. Además, se pidió extender los beneficios a otros sectores, como a la pesca artesanal y la actividad de menor tamaño de sectores productivos, como la agricultura. Otra de las críticas al gobierno fue el uso de estrechez fiscal frente al proyecto de reducción de impuestos que buscan presentar.

“Cuando uno suma a todos los que se quedaron fuera, vamos a llegar de vuelta a los 3.000 millones (de dólares que se gastarían en el Mepco con el escenario actual)”, dijo el ministro Quiroz.

El secretario de Estado también reiteró sus reparos al objetivo de que el Mepco sea fiscalmente neutro: “El mecanismo desde el 2014 a la fecha ha significado recaudaciones y gastos, pero en promedio gastos, US$2.100 millones acumulados a la fecha”, comentó.

Además, sobre el anuncio de congelamiento del transporte público en la Región Metropolitana y que se invierta el mismo costo en regiones, los parlamentarios plantearon dudas sobre que esos recursos, que llegan a los gobiernos regionales, se destinen para el transporte público de las zonas y no otras áreas. Sobre este último punto, que se realiza vía gestión del Ejecutivo, la preocupación fue transversal.

“Si quisiéramos modificar la Ley Espejo, tendríamos que poner un artículo especial a cada ley, otra ley, otra discusión, que no estamos en condiciones hoy día de hacer”, dijo el ministro Quiroz sobre este tema.

Finalmente, en la cita, el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones para que los beneficiarios de los taxistas y colectiveros sean del registro de transportistas hasta el 24 de marzo. Además, que se incluya a los taxistas que circulan entre Arica y Tacna (Perú).

Otra fue en relación a la medida recaudatoria del proyecto, donde se suspende transitoriamente el crédito diferenciado al impuesto específico a empresas que no son de transporte y que para su operación productiva utilizan diésel, y que cuentan con un beneficio fiscal que les permite descontar el 100% del impuesto específico al diésel. La indicación del Ejecutivo excluye de esto a las empresas de menor tamaño.

“En el artículo 4.º, básicamente, excluimos a las pymes del reintegro impuesto específico y las dejamos como estaban originalmente, que tienen reintegro al 100% y, por lo tanto, todo lo que está en régimen pro pymes no va a estar afectado por el impuesto específico de modo transitorio, como sí lo están las empresas que exceden el tamaño de las pro pymes”, explicó.

Ante este contexto, la Comisión del Senado aprobó el proyecto en general y las indicaciones del Ejecutivo. Ahora, la iniciativa se despachó a sala en el contexto de la urgencia inmediata, lo que da un plazo de seis días para que la iniciativa sea despachada.

Reacciones al Ipom

El secretario de Estado también aprovechó la instancia para abordar el último Informe de Política Monetaria del Banco Central, que baja las perspectivas de crecimiento de Chile, sube inflación y alerta por los efectos del alza del petróleo.

Así, en el contexto del crecimiento, donde se redujo la proyección para el crecimiento de la actividad desde el rango 2% y 3% a uno entre 1,5% y 2,5%, el secretario de Estado comentó que “el Banco Central se basa en su información en todo lo que existe arriba de la mesa y en lo cual piensa que hay evidencia”.

De esta forma, el ministro de Hacienda destacó la capacidad del Ejecutivo para impulsar la economía. “(El Banco Central) no puede tomar otras cosas que vamos a hacer, porque llevamos dos semanas de gobierno, y créanme que vamos a hacer muchísimas más cosas, en particular en términos de oferta, la oferta agregada”.

“La oferta agregada es tan importante como la demanda agregada y creo que en este tema vamos a tener noticias extraordinarias en materia de inversión en Chile”, añadió.