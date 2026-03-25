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    Ximena Rincón por pago de deuda a distribuidoras eléctricas: “No tenemos la fórmula todavía”

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo durante la tarde que lo que están haciendo "es ver de qué manera -dada además la contingencia que tenemos y por mandato del Presidente- buscamos una fórmula que aminore esta situación". Las distribuidoras deben recibir US$ 800 millones a partir de abril.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Cuentas de la luz podrían subir hasta un 23% en octubre. Getty Images

    Fue el mes pasado cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ordenó a las empresas distribuidoras a cobrar en abril la deuda por más de US$ 800 millones que se acumuló tras el congelamiento de las tarifas.

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, asistió la tarde de este miércoles con su equipo a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, ocasión en la que el diputado Sebastián Videla consultó sobre las alternativas planean para amortiguar el cobro que, se prevé, incrementará las cuentas de la luz.

    “Diputado, no queremos adelantar porque no tenemos la fórmula todavía”, expuso Rincón. ”Lo que estamos haciendo es ver de qué manera -dada además la contingencia que tenemos y por mandato del Presidente- buscamos una fórmula que aminore esta situación, que, insisto, es una deuda que tienen todas y todos, incluida yo, por cierto, todos los clientes a los que no les cobraron esa cuenta".

    Antes de que asumiera Rincón, el entonces biministro de Economía y Energía, Álvaro García, tuvo una reunión bilateral con ella para hacer un traspaso ordenado de la cartera. Uno de los temas que formaban parte del traspaso era la fórmula que García quería dejarle a Rincón, a través de un proyecto de ley, para neutralizar el alza que se acercaba.

    El proyecto pretendía cobrar un cargo promedio de $1.450 por hogar en las cuentas de la luz durante 48 meses. Además, un subsidio para que el 40% de la población más vulnerable no pagara el costo adicional.

    Rincón entregó detalles de esa reunión en la sesión del Congreso. “Cuando nosotros fuimos a la reunión de traspaso con el ministro García tuvimos una reunión de casi dos horas. El 60% del tiempo fue hidrógeno verde y lo que quedó fue para el resto”.

    Rincón afirmó que García le expuso el proyecto. A lo que el actual subsecretario de Energía, Hugo Briones, le dijo: “ministro, pero explíqueme cómo eso que cada uno va a pagar $1.450, o sea, los que consumieron más van a ser subsidiados por los que consumieron menos. ¿Cómo? ¿No se entiende?“. García habría explicado, dijo Rincón, “No, no, promedio”.

    Continuó: “Y nos dice, bueno, si es que ustedes están de acuerdo. Nosotros dijimos, bueno, ¿pero como si nosotros estamos de acuerdo? Si ustedes están gobernando, manden el proyecto, hagan las liquidaciones y bueno, se tramitará en el Parlamento. Nada de eso pasó“.

    El diputado Videla cerró diciendo que “queda claro que el 1 de abril suben las cuentas. Y lógicamente preocupa que aún no hay una fórmula”.

    Más sobre:Cuentas de la luzEnergíaXimena RincónSubsidio eléctrico

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