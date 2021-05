Google entra al mercado de las remesas y lanza transferencias internacionales de dinero con Wise y Western Union

Google de Alphabet lanzó asociaciones para transferencias internacionales de dinero con las empresas de envío de remesas Wise y Western Union para los usuarios de su aplicación de pagos en Estados Unidos, dijeron el martes las compañías.

Los usuarios de Google Pay en Estados Unidos ahora pueden transferir dinero a clientes de la aplicación en India y Singapur y existen planes de ampliar el número a 80 países vía Wise y a 200 vía Western Union antes de fin de año.

La incursión de Google en el mercado de remesas, de US$ 470.000 millones, es una nueva expansión de la oferta de servicios financieros de la compañía tecnológica, aumentando la competencia en el sector de pagos digitales.

Wise, con sede en Londres, se lanzó en 2011 con el objetivo de hacer que las transferencias internacionales de dinero sean más baratas y fáciles, mientras que Western Union sigue siendo líder en el mercado de remesas, con una extensa red global de locales físicos.

Su asociación con Google Pay, que tiene 150 millones de usuarios en 40 países, se produce en momentos en que la pandemia de COVID-19 ha provocado un auge en los pagos en línea, pero una caída estimada en los flujos de remesas generales.

El dinero que los trabajadores migrantes envían a casa habría disminuido un 14% con respecto a 2019 debido al deterioro de las condiciones económicas y los niveles de empleo en los países que los acogen, según las últimas estimaciones del Banco Mundial.

“Incluso con COVID, mucha gente se ha reubicado en el mundo y queríamos centrarnos en cómo podemos ayudar a facilitar estos pagos”, dijo Josh Woodward, director de gestión de productos de Google. “Nuestro objetivo para este año es trabajar con Wise y Western Union para implementar esto en los países donde ellos operan”.

La compañía de tecnología de Silicon Valley rediseñó su aplicación de pagos en Estados Unidos en noviembre, presentando publicidades pagadas en el servicio y abriendo una lista de espera para cuentas bancarias que se lanzarán próximamente con varios prestamistas.

La nueva funcionalidad de remesas aumenta la competencia entre las empresas de tecnología y las financieras tradicionales por el dinero y los datos de los consumidores, y los proveedores buscan convertirse en una tienda única para todas las necesidades financieras de sus usuarios.

Ant Group, Samsung Electronics Co, Apple Inc y PayPal Holdings Inc también ofrecen billeteras digitales con el objetivo de convertirse en centros de servicios que van desde pagos transfronterizos hasta crédito.