Gremios empresariales valoran triunfo de Kast y ponen el foco en seguridad, crecimiento y estabilidad

Diversos gremios empresariales reaccionaron al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, en la que se impuso a la candidata oficialista Jeannette Jara, valorando el resultado electoral y planteando una serie de prioridades que esperan sean abordadas por la próxima administración.

A través de una declaración pública, la Confederación Nacional de Transporte y Cargas (CNTC), valoraron el triunfo del republicano, señalando que este se da “en un contexto que exige liderazgo, certezas y una agenda clara orientada a recuperar el orden, la seguridad y el crecimiento económico”,

Desde el gremio del transporte de carga advirtieron que la crisis de seguridad está afectando gravemente la actividad, encareciendo los costos y poniendo en riesgo a los trabajadores del rubro, por lo que llamaron a que este tema sea uno de los ejes prioritarios de la próxima administración.

“Superar esta situación es indispensable para reactivar la economía, proteger el empleo y devolver la confianza”, señala el texto.

En tanto, desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), su presidenta ejecutiva, Mónica Zalaquett, felicitó al Presidente electo y expresó la expectativa de que su mandato contribuya a “fortalecer la estabilidad, recuperar el crecimiento económico y avanzar con decisión en materia de seguridad”.

“Reiteramos nuestra total disposición a colaborar con las nuevas autoridades, aportando la mirada y experiencia del sector privado, para trabajar conjuntamente en los desafíos del país y en el fortalecimiento de una industria que puede ser un motor clave de crecimiento, empleo y desarrollo para Chile”, expresó.

Por su parte, Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), su director ejecutivo, Eduardo del Solar, llamó a que la próxima administración ponga como prioridad urgente la recuperación del sistema de salud, el que —según advirtió— atraviesa una “profunda crisis”.

El gremio alertó sobre el retroceso de los indicadores de gestión en los últimos años, el aumento de las listas de espera, la sobrecarga del personal de salud y los problemas de financiamiento

“Los próximos cuatro años será clave que la salud vuelva a ser una prioridad del Estado, con foco en una mejor gestión, mayor eficiencia y, sobre todo, en la seguridad y el bienestar de los pacientes en Chile”, expresó.

El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, felicitó al republicano por el resultado, asegurando que este “refleja la voluntad democrática de los chilenos y constituye una oportunidad para avanzar hacia un país con mayor desarrollo y bienestar para todos”.

En ese sentido, manifestó su confianza en que la nueva administración “mpulsará políticas que permitan fortalecer la descentralización, potenciar las economías regionales y garantizar un marco regulatorio estable para sectores como el nuestro”.

“Esperamos trabajar en conjunto para consolidar a Chile como un referente mundial en acuicultura sustentable, generando empleo de calidad en las regiones y contribuyendo al crecimiento económico del país”, aseveró.

Holger Paulmann, presidente de Icare, afirmó que “nuestro país debe recuperar la seguridad, disminuir los índices de victimización, vigorizar el crecimiento y ayudar a las familias que necesitan mayor apoyo del Estado”.

“El desafío del próximo gobierno es enorme y todos debemos poner nuestras capacidades y talentos para colaborar en levantar Chile”, manifestó.

En tanto, el presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz, indicó que “como asociación valoramos el proceso democrático y esperamos poder contribuir en el desarrollo de una agenda que contemple las necesidades reales de las personas en materia de seguridad e inclusión en el ecosistema financiero”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walke, manifestó sus expectativas de que la nueva administración “impulse la recuperación de Chile y que el cambio en el manejo político del país, que ha anunciado, inicie el camino para recuperar la seguridad, la inversión, el empleo y el crecimiento”.

En esta línea, agregó que “ojalá que la oposición y el Parlamento estén a la altura de los desafíos del país”.

Por su parte, Anne Traub, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares (AEF) afirmó que con la victoria de Kast se dará pie a “un período de mayor seguridad, desarrollo, inversión y generación de empleo, condiciones esenciales para el progreso social y económico de las familias”.

“Uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno será abrir y fortalecer espacios de diálogo que incluyan a todos, condición indispensable para construir acuerdos duraderos”, señaló.

Desde la Sofofa manifestaron que “este escenario abre una oportunidad clave para recuperar la confianza y fortalecer la estabilidad institucional”, añadiendo que es necesaria “una agenda que ponga como prioridad el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo formal, junto con enfrentar con urgencia el desafío de la seguridad, siempre en un marco de cohesión social”.

“Es momento de pasar a la acción, implementar reformas bien diseñadas y dar certezas que habiliten a las personas y a las empresas a volver a emprender, invertir y crear oportunidades en todo el país”, expresaron.

Loreto Seguel. presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, expresó “nuestra disposición y convicción que siempre hemos tenido a trabajar de manera colaborativa con el nuevo gobierno”.

“La alianza público-privada es clave para enfrentar los desafíos del desarrollo y fortalecer una industria que es motor de crecimiento y orgullo nacional”, indicó.