Gremios zanjan discusión sobre feriados irrenunciables y esperan que no se sumen más

El debate comenzó ayer con la propuesta del cardenal Fernando Chomali quien llamó a cerrar el comercio el Viernes Santo asegurando que “quienes van a trabajar son los más pobres”. Frente a ello, desde el gremio del comercio, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, respondió el mismo día que esperan que no haya “más feriados irrenunciables”.

“Lo que nosotros esperaríamos es que no aumentara ese número de irrenunciables”, rectificó este miércoles Jiménez. A lo que agregó que “el acto político y democrático de votación es perfectamente compatible con la apertura de los comercios”, pese a que desde el Gobierno el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, descartó eliminarlos. “Cuando son elecciones generales probablemente se justifica tener el feriado”, declaró el secretario de Estado.

Durante la mañana, las seis ramas gremiales –la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), presidida por Jorge Riesco; la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), por Alfredo Echavarría; la Cámara Nacional de Comercio (CNC), por José Pakomio; la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por Antonio Walker; la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), por Rosario Navarro y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), por José Manuel Mena– se reunieron con el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, Daniel Mas, a propósito de “cómo volver a crecer”, según indicó Jiménez.

En la instancia fue abordada a propósito de sus dichos del martes, a lo que aclaró que desde el gremio plantean que no se establezcan más feriados irrenunciables de los cinco que ya hay; Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre), 1 de Mayo, Navidad y Año Nuevo.

“Respetamos para todos aquellos que valoran y saben la importancia del Viernes Santo en sus convicciones religiosas. Pero, por lo mismo, es un feriado en el cual hay libertad de acción. No así en otros feriados que son irrenunciables. Y lo que nosotros esperaríamos es que no aumentara ese número de irrenunciables y abordáramos anticipadamente el tema de las elecciones y no cuando estemos encima de un próximo proceso”, dijo Jiménez.

Respecto al derecho a voto de los trabajadores, la presidenta del gremio aseveró que es una discusión que cada empresariado debe tener con sus empleados y sindicatos correspondientes.

Frente a ello, declaró que cuando el comercio se ve forzado a cerrar, “hay no solo un perjuicio para la actividad económica, lo que hay también es un perjuicio para aquellos trabajadores que sí querrían trabajar y generar ingresos adicionales en esa jornada y también para todos aquellos que en ese día que no van a su trabajo respectivo pueden tener lugares de distracción, de entretenimiento, de seguridad”.

De igual forma, hizo un llamado a continuar con el debate para evitar atravesar la discusión “el fin de semana antes de la elección”.

“La Cámara Nacional de Comercio desea aclarar que nunca ha tenido en su agenda la eliminación de los feriados irrenunciables establecidos por Ley”, así partió la declaración del presidente de la CNC, José Pakomio.

De esta manera se alineó con los dichos de Jiménez, a lo que agregó que “nuestro gremio ha planteado en los últimos años la necesidad de revisar la condición de feriado irrenunciable en jornadas de elecciones, particularmente en aquellos comercios administrados bajo la misma razón social, y el objeto es compatibilizar el derecho ciudadano a ejercer el voto con la libertad de las personas de decidir cómo desean organizar su día”.

Respecto a cuánto mermaría un eventual Viernes Santo, Pakomio aseguró que “un día viernes cualquiera, las pérdidas cercanas a los 193 millones de dólares”.