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    Gobierno descarta eliminar los feriados irrenunciables

    Las declaraciones del ministro Secretario General de la Presidencia, José García, se enmarcan en los dichos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien señaló que los feriados generan “una merma importante” en la actividad del comercio.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto: José García Ruminot. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García, se pronunció sobre el debate en torno a una eventual eliminación de feriados irrenunciables y descartó que el gobierno adopte medidas en esa línea.

    Las declaraciones del secretario de Estado de enmarcan en los dichos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien señaló que los feriados generan “una merma importante” en la actividad del comercio.

    “No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables”, declaró García luego de una actividad en Icare.

    Los cinco feriados a los que se refirió el ministro son Navidad, Año Nuevo, los días feriados de Fiestas Patrias y el 1 de mayo (día del trabajador).

    El titular de la Segpres explicó que la discusión, “que también se dio el año pasado, es por lo que ocurre el Viernes Santo, que no es un feriado irrenunciable, y donde Monseñor Chomali ha llamado a que los grandes centros comerciales no abran para permitir que sus trabajadores puedan guardar como día santo ese día viernes”.

    Más temprano, en conversación con Radio T13, García precisó que la preocupación de “las cámaras de comercio en todo el país son los feriados que se han otorgado para las elecciones. Uno entiende que cuando son elecciones generales probablemente se justifica tener el feriado, pero no se justifica cuando hemos tenido elecciones primarias”.

    En este sentido, aseguró que “eso significa, por lo tanto, enormes pérdidas para el comercio y significa también que somos menos atractivos para el turista extranjero. Entonces, son materias que tenemos que abordar, no con la prioridad que le hemos dado a estos otros proyectos, pero son materias en las que perfectamente bien podemos seguir conversando y construir un buen acuerdo entre empresarios y trabajadores".

    Más sobre:FeriadosCPCSegpresJosé García Ruminot

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