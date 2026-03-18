Gobierno descarta eliminar los feriados irrenunciables

El ministro secretario general de la Presidencia, José García, se pronunció sobre el debate en torno a una eventual eliminación de feriados irrenunciables y descartó que el gobierno adopte medidas en esa línea.

Las declaraciones del secretario de Estado de enmarcan en los dichos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien señaló que los feriados generan “una merma importante” en la actividad del comercio.

“No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables”, declaró García luego de una actividad en Icare.

Los cinco feriados a los que se refirió el ministro son Navidad, Año Nuevo, los días feriados de Fiestas Patrias y el 1 de mayo (día del trabajador).

El titular de la Segpres explicó que la discusión, “que también se dio el año pasado, es por lo que ocurre el Viernes Santo, que no es un feriado irrenunciable, y donde Monseñor Chomali ha llamado a que los grandes centros comerciales no abran para permitir que sus trabajadores puedan guardar como día santo ese día viernes”.

Más temprano, en conversación con Radio T13, García precisó que la preocupación de “las cámaras de comercio en todo el país son los feriados que se han otorgado para las elecciones. Uno entiende que cuando son elecciones generales probablemente se justifica tener el feriado, pero no se justifica cuando hemos tenido elecciones primarias”.