Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

El grupo Penta, asociado a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, está decidido a potenciar su negocio frutícola.

Su unidad agroindustrial Packing Merquén SpA presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar su planta frutícola Quelen Fruit en Paine con una inversión asociada que calcula en US$58 millones.

Penta, que actualmente es presidido por Fabio Valdés, inició el trámite “con la finalidad de poseer infraestructura necesaria para incrementar la producción y lograr el abastecimiento de los distintos mercados internacionales”.

A su vez, con la misma presentación, la empresa busca regularizar las ampliaciones de la planta construidas antes de la entrada en vigencia del SEA, dado que tales instalaciones datan de comienzos de la década de los ’80, que fueron ampliadas en los años 2013, 2018 y 2019 y no reunieron los requisitos para su evaluación ambiental.

La planta, que opera bajo la sociedad Packing Merquén desde 2021, se enfocó originalmente en el procesamiento y envasado de nueces, para luego incorporar la fruta fresca (principalmente cerezas) a partir de finales de 2023.

[e]JORGE VILLEGAS

La iniciativa de inversión, que contempla una superficie total de 34.323 metros cuadrados, consiste en la edificación de una oficina de recursos humanos, un sistema de evacuación de Residuos Industriales Líquidos (RILes), construcción de antillos destinados a líneas de producción y paletizado, oficinas, bodegas y filtros sanitarios.

Respecto a la mano de obra, la planta se compone de una dotación permanente de 50 trabajadores en el área de administración, mantención y aseo, llegando a un máximo de 100 en temporada alta. Mientras que la dotación de trabajadores de proceso asciende a 1.700 durante la temporada de cerezas y un mínimo de 30 durante la temporada de la uva.

El pasado 10 de enero, Fabio Valdés adelantó a Pulso la idea de fortalecer su negocio frutícola, agrupado en la compañía Agrícola Mercedario, del cual cuelga, por ejemplo, Packing Merquén, pese a que sus activos en cereza atravesaron un año difícil en 2025.

Mercedario cuenta con más de 650 hectáreas de cerezos en las regiones de O’higgins y Maule, más 104 hectáreas de mandarinas en Salamanca, en Coquimbo, y la planta de packing en Paine.

“Este año, (el negocio de cerezas) está mejorcito, pero no va a ser lo que fue. O sea, va a tender a ser un negocio más bien normal que un negocio extra normal, como fue”, advirtió.

Como una vía de diversificar riesgos, su rama agrícola está trabajando en un proyecto de arándanos en Perú. Hace un año, invirtieron US$ 60 millones en un predio de 400 hectáreas en el departamento de Trujillo.