Guerra en Irán: precios de fletes marítimos acumulan alza de 20% en un mes y comercio anticipa golpe en productos importados

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se ha alargado más de lo que se tenía presupuestado, generando múltiples efectos económicos a lo largo de Chile, y en el mundo entero. Los enfrentamientos siguen siendo noticia del día, e Irán ha tomado el control del estrecho de Ormuz obstaculizando el paso, dos factores que han dificultado el comercio internacional y el transporte marítimo.

De acuerdo al Drewry World Container Index (WCI), el precio de los fletes marítimos acumula 4 semanas al alza, mismo periodo por el que se ha alargado el conflicto armado entre estos países. El indicador acumula en un mes un alza de 20% en el valor del transporte de containers, pasando de US$1.899 el 26 de febrero a US$2.279 al 26 de marzo.

En la última semana los precios se incrementaron un 5%, al saltar desde los US$2.172 hasta los US$2.279. “Este aumento se vio impulsado por el incremento de las tarifas en las rutas comerciales entre Asia y Europa y en las transpacíficas, siendo las de Asia-Europa las que registraron un aumento más acusado”, explicó Drewry, una consultora internacional especializada en la industria de transporte marítimo.

Este es su mayor nivel desde la semana de 16 de enero de este año, cuando el valor de los fletes marítimos alcanzaba US$2.445. Estos precios aún están bastante alejados de los altos niveles de mayo y junio del 2025, cuando los costos sobrepasaban los US$3.500 a raíz del conflicto de los mismos países denominado Guerra de los 12 días. Tras el cese al fuego, los precios de estabilizaron.

Qué pasa con los fletes marítimos por guerra en Medio Oriente -

Hasta ahora, la tasa de cancelación de fletes es de apenas un 5%, por lo que un 95% se mantuvo operativo. “Por el momento, la capacidad se mantiene prácticamente intacta y el impacto es menos grave que el de la crisis del Mar Rojo, sin que se hayan producido desvíos generalizados en los servicios de línea principal. Sin embargo, la presión subyacente está empezando a aumentar a medida que las navieras ajustan sus redes y gestionan el incremento de los costes operativos”, explica la consultora internacional.

“Al mismo tiempo, la congestión se está intensificando en las puertas de entrada alternativas del sur de Asia y Oriente Medio, ya que los puertos indios y los centros regionales están absorbiendo los volúmenes redirigidos y los retrasos están aumentando en los principales puntos de transbordo, lo que añade dificultades operativas a la planificación de la red”, añade.

George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), apunta a que si bien “es difícil imaginar el escenario de mediados del año pasado, con la guerra arancelaria unilateral de EEUU y problemas en el tránsito de algunas rutas”, si el conflicto sigue escalando se podrían alcanzar los niveles de mediados del 2025.

Efectos para Chile

“Las continuas interrupciones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para casi el 20 % del petróleo mundial, han reducido la disponibilidad de combustible de caldera y han impulsado los precios al alza. En Asia, los suministros de combustible en centros clave como Singapur y China están empezando a escasear, lo que ha llevado a los transportistas a adoptar medidas operativas como la navegación a velocidad reducida, estrategias alternativas de reabastecimiento y recargos de combustible de emergencia para gestionar los costes. Se espera que estas medidas mantengan elevadas las tarifas de flete a corto plazo”, explican desde Drewry.

Qué pasa con los fletes marítimos por guerra en Medio Oriente Shutterstock

Lever anticipa cómo el alza de precios de los fletes puede impactar en el comercio. Explica que “normalmente por los ciclos de importación las alzas en el costo del transporte internacional se reflejan en precios locales en períodos de entre 3 y 12 meses. El impacto no es homogéneo: bienes de bajo valor relativo tienden a verse más impactados que los productos de ticket más elevado".

“En situaciones de este tipo el costo de transporte internacional puede llegar a representar entre un 10 y un 30 por ciento del precio final. En tiempos normales esas tasas son mucho más bajas, inferiores al 5%. Por tanto, este factor pueden afectar muy negativamente los márgenes de comercialización, especialmente en el comercio más pequeño”, añade.

Respecto a su impacto en la inflación, Lever explica que “depende de varios factores, pero en un escenario de persistencia de altos costos, es posible que durante el año este factor por sí solo sume un medio punto adicional a la inflación del año”.