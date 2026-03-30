El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

Los precios del petróleo registraron alzas este lunes, impulsados por la intensificación del conflicto en Medio Oriente, luego de que los hutíes de Yemen respaldados por Irán lanzaran misiles contra Israel y de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el crudo iraní.

El barril de Brent para entrega en mayo subía 2,5% hasta los US$115,45, mientras que el WTI avanzaba 1,97% a US$101,17.

En el mes, el Brent acumula un alza superior al 55%, encaminándose a su mayor incremento mensual registrado,

En una entrevista con Financial Times, Trump afirmó que su opción preferida respecto de Irán sería “tomar el petróleo”, comparando la estrategia con las acciones de Washington en Venezuela tras la captura de su líder, Nicolás Maduro .

El mandatario dejó abierta la posibilidad de ocupar militarmente la isla de Kharg, principal terminal de exportación iraní.

Las declaraciones se producen en medio de la quinta semana de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, con ataques que se han expandido en la región y han elevado los riesgos sobre la infraestructura energética, impulsando un fuerte repunte en los precios del crudo.

Cuánto vale el petróleo hoy lunes. En la imagen, Donald Trump,

El sábado, los hutíes de Yemen confirmaron el lanzamiento de misiles contra Israel , marcando su primera intervención directa en el conflicto. En una publicación en X, el portavoz Yahya Saree señaló que el grupo disparó una serie de misiles balísticos contra lo que calificó como “objetivos militares israelíes sensibles”, en apoyo a Irán y a Hezbolá en Líbano.

El conflicto se originó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces ha ido escalando con nuevas acciones en distintos puntos de la región.

BREAKING: Yemen's Houthi military spokesman Yahya Saree said the group has carried out its first military attack against Israel. pic.twitter.com/N8cbNVu6aq — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 28, 2026

Qué dice el mercado sobre el petróleo

Desde el mercado, Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance – Life Academy official marketing partner, dijo que las declaraciones de Trump sobre Kharg anulan cualquier expectativa de moderación energética en el corto plazo.

“Pakistán anunció que acogerá en los próximos días conversaciones entre EE.UU. e Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Turquía y Egipto, aunque la tensión real sobre el terreno no cede”, sostuvo.

Según los analistas de Macquarie, aunque existía una probabilidad aproximada del 60% de que la guerra finalizara para finales de marzo, había un 40% de probabilidades de un conflicto más prolongado, posiblemente hasta junio.

Este último escenario cobra fuerza y abre la puerta a que el petróleo escale hasta los US$ 200 por barril, indican en una nota recogida por Bloomberg.

Michael Haigh, jefe global de investigación de renta fija y materias primas en Societe Generale, advirtió en declaraciones a CNBC sobre el riesgo de interrupciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta clave que conecta el Golfo de Adén con el Mar Rojo.

“Estamos hablando de entre cuatro y cinco millones de barriles por día que pasan por ahí”, señaló en CNBC. Agregó que “si tenemos otros cuatro millones de barriles fuera del Mar Rojo, además de lo que ya tenemos, entonces este tramo del precio del petróleo será mucho, mucho más alto”.

Cuánto vale el petróleo ANGUS MORDANT

En esa línea, analistas de Societe Generale indicaron en un informe previo que una disrupción prolongada en el suministro de Medio Oriente podría llevar los precios hasta los US$150 por barril en abril.

Otros expertos también advierten sobre el impacto en el comercio global. Analistas citados por CNBC sostienen que los hutíes podrían intentar bloquear el tránsito marítimo por el Bab el-Mandeb, un paso obligado para acceder al Mar Rojo y al Canal de Suez, lo que añadiría presión sobre las cadenas de suministro.

Cuánto vale el petróleo Ramon Espinosa

El presidente de Yardeni Research, Ed Yardeni, señaló que los mercados accionarios comienzan a reflejar un escenario de precios del petróleo y tasas de interés “más altos por más tiempo”, ante el riesgo de un conflicto prolongado.

En un informe publicado el lunes, Yardeni advirtió que un eventual bloqueo continuo del estrecho de Ormuz podría profundizar las caídas del mercado y elevar los riesgos de recesión. “La velocidad y magnitud del movimiento subrayan cuán rápidamente los mercados energéticos están reajustando el riesgo geopolítico”, afirmó.

Por su parte, David Roche, estratega de Quantum Strategy, sostuvo que los mercados están incorporando la posibilidad de una respuesta más agresiva de Estados Unidos, incluyendo presencia militar directa y un eventual intento de tomar el principal terminal de exportación de Irán en la isla de Kharg.

Cuánto vale el petróleo Richard Carson

Según Roche, una medida de ese tipo podría cortar los ingresos en dólares de Irán, pero también detonar una escalada mayor, con posibles represalias sobre infraestructura crítica en el Golfo.

Asimismo, advirtió que rutas alternativas tampoco están exentas de riesgos. En particular, mencionó la vulnerabilidad del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que transporta cerca de 5 millones de barriles diarios hacia el Mar Rojo, y señaló que una interrupción en el Bab el-Mandeb podría reducir significativamente las exportaciones.

Incluso utilizando rutas como el Canal de Suez, la capacidad se vería limitada, lo que podría retirar entre 4 y 5 millones de barriles diarios del mercado global.