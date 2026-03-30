SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    El petróleo sube más de 2% ante escalada del conflicto en Medio Oriente y riesgos sobre rutas clave. Donald Trump dijo que podría hacer con Irán lo que hizo con Venezuela.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Los precios del petróleo registraron alzas este lunes, impulsados por la intensificación del conflicto en Medio Oriente, luego de que los hutíes de Yemen respaldados por Irán lanzaran misiles contra Israel y de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el crudo iraní.

    El barril de Brent para entrega en mayo subía 2,5% hasta los US$115,45, mientras que el WTI avanzaba 1,97% a US$101,17.

    En el mes, el Brent acumula un alza superior al 55%, encaminándose a su mayor incremento mensual registrado,

    En una entrevista con Financial Times, Trump afirmó que su opción preferida respecto de Irán sería “tomar el petróleo”, comparando la estrategia con las acciones de Washington en Venezuela tras la captura de su líder, Nicolás Maduro.

    El mandatario dejó abierta la posibilidad de ocupar militarmente la isla de Kharg, principal terminal de exportación iraní.

    Las declaraciones se producen en medio de la quinta semana de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, con ataques que se han expandido en la región y han elevado los riesgos sobre la infraestructura energética, impulsando un fuerte repunte en los precios del crudo.

    Cuánto vale el petróleo hoy lunes. En la imagen, Donald Trump,

    El sábado, los hutíes de Yemen confirmaron el lanzamiento de misiles contra Israel, marcando su primera intervención directa en el conflicto. En una publicación en X, el portavoz Yahya Saree señaló que el grupo disparó una serie de misiles balísticos contra lo que calificó como “objetivos militares israelíes sensibles”, en apoyo a Irán y a Hezbolá en Líbano.

    El conflicto se originó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces ha ido escalando con nuevas acciones en distintos puntos de la región.

    Qué dice el mercado sobre el petróleo

    Desde el mercado, Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance – Life Academy official marketing partner, dijo que las declaraciones de Trump sobre Kharg anulan cualquier expectativa de moderación energética en el corto plazo.

    “Pakistán anunció que acogerá en los próximos días conversaciones entre EE.UU. e Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Turquía y Egipto, aunque la tensión real sobre el terreno no cede”, sostuvo.

    Según los analistas de Macquarie, aunque existía una probabilidad aproximada del 60% de que la guerra finalizara para finales de marzo, había un 40% de probabilidades de un conflicto más prolongado, posiblemente hasta junio.

    Este último escenario cobra fuerza y abre la puerta a que el petróleo escale hasta los US$ 200 por barril, indican en una nota recogida por Bloomberg.

    Michael Haigh, jefe global de investigación de renta fija y materias primas en Societe Generale, advirtió en declaraciones a CNBC sobre el riesgo de interrupciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta clave que conecta el Golfo de Adén con el Mar Rojo.

    “Estamos hablando de entre cuatro y cinco millones de barriles por día que pasan por ahí”, señaló en CNBC. Agregó que “si tenemos otros cuatro millones de barriles fuera del Mar Rojo, además de lo que ya tenemos, entonces este tramo del precio del petróleo será mucho, mucho más alto”.

    Cuánto vale el petróleo ANGUS MORDANT

    En esa línea, analistas de Societe Generale indicaron en un informe previo que una disrupción prolongada en el suministro de Medio Oriente podría llevar los precios hasta los US$150 por barril en abril.

    Otros expertos también advierten sobre el impacto en el comercio global. Analistas citados por CNBC sostienen que los hutíes podrían intentar bloquear el tránsito marítimo por el Bab el-Mandeb, un paso obligado para acceder al Mar Rojo y al Canal de Suez, lo que añadiría presión sobre las cadenas de suministro.

    Cuánto vale el petróleo Ramon Espinosa

    El presidente de Yardeni Research, Ed Yardeni, señaló que los mercados accionarios comienzan a reflejar un escenario de precios del petróleo y tasas de interés “más altos por más tiempo”, ante el riesgo de un conflicto prolongado.

    En un informe publicado el lunes, Yardeni advirtió que un eventual bloqueo continuo del estrecho de Ormuz podría profundizar las caídas del mercado y elevar los riesgos de recesión. “La velocidad y magnitud del movimiento subrayan cuán rápidamente los mercados energéticos están reajustando el riesgo geopolítico”, afirmó.

    Por su parte, David Roche, estratega de Quantum Strategy, sostuvo que los mercados están incorporando la posibilidad de una respuesta más agresiva de Estados Unidos, incluyendo presencia militar directa y un eventual intento de tomar el principal terminal de exportación de Irán en la isla de Kharg.

    Cuánto vale el petróleo Richard Carson

    Según Roche, una medida de ese tipo podría cortar los ingresos en dólares de Irán, pero también detonar una escalada mayor, con posibles represalias sobre infraestructura crítica en el Golfo.

    Asimismo, advirtió que rutas alternativas tampoco están exentas de riesgos. En particular, mencionó la vulnerabilidad del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que transporta cerca de 5 millones de barriles diarios hacia el Mar Rojo, y señaló que una interrupción en el Bab el-Mandeb podría reducir significativamente las exportaciones.

    Incluso utilizando rutas como el Canal de Suez, la capacidad se vería limitada, lo que podría retirar entre 4 y 5 millones de barriles diarios del mercado global.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteYemen

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Las primeras cifras de la red de adquirencia de Banco de Chile tras su lanzamiento a fines del 2025

    Lo más leído

    1.
    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte
    Chile

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

    Alza de los combustibles: La Moneda evita comprometer nuevas medidas, pese a presión oficialista

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto
    Negocios

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Las primeras cifras de la red de adquirencia de Banco de Chile tras su lanzamiento a fines del 2025

    Guerra en Irán: precios de fletes marítimos acumulan alza de 20% en un mes y comercio anticipa golpe en productos importados

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU
    Tendencias

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”
    El Deportivo

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”

    La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda

    El millonario premio de consuelo que recibe La Jaula Bahamondes pese a perder en el UFC Fight Night de Seattle

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción
    Cultura y entretención

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”
    Mundo

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Los hutíes se activan en la guerra: ¿será la tormenta perfecta para el candado al comercio global?

    Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Reino Unido acusado de espionaje

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico