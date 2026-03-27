Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

Qué pasó con los mercados a un mes de la guerra en Medio Oriente

“¿Se te apareció marzo?”. El icónico spot publicitario de banco Santander, protagonizado por Fernando Larraín, calza de manera perfecta con la preocupación, inquietud y temor que ha generado el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Las hostilidades comenzaron el sábado 28 de febrero pasado, pero no fue sino hasta el lunes 2 de marzo que las pizarras de las bolsas, bonos, materias primas y monedas se empezaron a sacudir. Y eso no se ha detenido hasta el día de hoy. Y ya ha pasado un mes.

El conflicto no da señales de detenerse y hay total incertidumbre en torno lo que pueda suceder en las próximas horas, en medio de los anuncios y amenazas de Donald Trump por redes sociales y las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

“Los indicadores están muy sensible a la dirección que puedan tomar los mercados. Además, los escenarios posibles son bastante binarios. O la guerra se resuelve rápido, o nos metemos en un escenario más prolongado, con precios de petróleo manteniéndose arriba por un tiempo más extendido, con el consiguiente efecto de la inflación”, dijo el Managing Director, Chief Investment Strategist Latin America & Iberia at BlackRock, Axel Christensen.

Qué pasó con los mercados durante guerra en Medio Oriente Shadati

“Recién muchos analistas están digiriendo lo que esto podría tener sobre el crecimiento económico”, agregó el experto en conversación con T13 Radio.

El petróleo, el nervio del conflicto en Medio Oriente

El mayor impacto del conflicto se ha visto reflejado en la energía, concretamente en el precio del petróleo y gas. La guerra en Medio Oriente afectó instalaciones no solo de Irán, sino de otros países productores de energía como Arabia saudita y Qatar. Ello sin mencionar que se redujo significativamente el tránsito por el Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que se transporta más del 20% del crudo a nivel mundial.

La reacción inicial fue brutal. Los precios internacionales saltaron casi 20% en las primeras operaciones y en los días posteriores al ataque, llegaron hasta los US$ 120, niveles no vistos desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

Qué pasó con los mercados durante guerra en Medio Oriente FREDERIC J. BROWN

En todo este periodo, el barril ha estado en una montaña rusa, pero siempre en torno a los US$ 100. En la sesión de hoy, el Brent se cotiza en US$ 110, mientras que el WTI llega a los US$ 98.

“Nosotros en BlackRock, las primeras dos semanas pensábamos que esto podría ser un poquito más acotado. ¿Qué nos llevó a comenzar a mirar esto con otro cariz?, cuando empezaron a haber ataques sobre infraestructura energética”, agregó Christensen.

A un mes del ataque, el crudo que se cotiza en Londres acumula un alza de 50,7%, mientras que el usado como referencia en Chile ya escala 48%.

El alza del crudo enfrió completamente las proyecciones de crecimiento del PIB mundial y también las eventuales bajas de tasas que consideraban algunos de los bancos centrales de las grandes economías debido al impacto del alza energética en los precios al consumidor. La OCDE, de hecho, elevó su cálculo de inflación para el G20 a 4,0% en 2026, lo que implica un alza de 1,2 puntos porcentuales frente al informe previo, antes de moderarse a 2,7% en 2027.

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En Chile, esto tuvo consecuencias significativas luego que el gobierno decidiera neutralizar el Mepco, provocando que esta semana se concretara la mayor alza de la historia de los combustibles.

En ese contexto, el Banco Central redujo la proyección de crecimiento del PIB y elevó el de la inflación.

En términos concretos, redujo la proyección para el crecimiento de la actividad desde el rango 2% y 3% a uno entre 1,5% y 2,5%. “Esta revisión obedece a varios factores, entre ellos el cambio del escenario internacional y el desempeño más débil de la minería”, precisa el BC.

El “miedo” de los inversionistas se refleja en la bolsa

El mercado bursátil ha sido el otro gran afectado con la guerra. VIX es el símbolo de ticker registrado del índice de volatilidad del CBOE, una medida popular de la volatilidad implícita del mercado de opciones del índice S&P 500 y que lo calcula la Bolsa de opciones de Chicago.

Desde el estallido del conflicto, este indicador conocido como el “índice del miedo” experimenta un violento salto de más de 50%.

En ese contexto, Wall Street acumula cuatro semanas consecutivas de pérdidas confirmadas en los cuatro índices principales desde el 27 de febrero, con el S&P 500 cediendo un 5,83%, el Nasdaq un 5,41%, el Dow Jones un 8,16% y el Russell 2000 un 8,46%.

Se trata de la peor racha semanal de caídas en cuatro años .

Qué pasó con los mercados durante guerra en Medio Oriente ANGELA WEISS

“El Dow Jones y el Russell 2000, que esta semana han recuperado parte del terreno perdido, romperían la racha en cuatro semanas, aunque sus caídas acumuladas desde el inicio del ciclo bajista siguen siendo las más severas del grupo”, dijo Emanoelle Santos, de XTB.

Según Julius Baer, los mercados de acciones están entrando en una fase más compleja, y la reciente evolución de los precios refleja niveles que antes se asociaban con nuestro escenario «persistente y caótico», lo que pone de relieve la rapidez con la que el sentimiento y el posicionamiento del mercado pueden adaptarse a un contexto geopolítico en constante evolución.

“Sigue siendo esencial adoptar un enfoque de inversión flexible y ágil, ya que los mercados atraviesan una fase en la que la niebla de la geopolítica sigue oscureciendo las perspectivas fundamentales”, dijo Mathieu Racheter, director de Investigación de Estrategia de Renta Variable de Julius Baer.

Bolsa de Santiago

En Chile, la Bolsa de Santiago ha sentido el peso de la guerra y ha caído en concordancia con los principales indicadores. El IPSA muestra un tibio avance de 0,39% al cierre de esta edición, una cucharadita de azúcar que no sirve mucho para endulzar un retroceso de más de 5% que acumula en un mes de conflicto.

Los inversionistas, sin embargo, advierten que la bolsa no está en racha bajista, pero tuvo 4 caídas consecutivas de finales de enero a mitad de febrero que causó una caída de -5,61% en cuatro semanas.

Qué pasó con los mercados durante guerra en Medio Oriente JAVIER SALVO/ATON CHILE

El historial del IPSA desde el año 2000 muestra que la peor racha registrada fue diez semanas consecutivas entre mayo y julio de 2002, con una pérdida del 15,2%, en plena resaca de la burbuja puntocom.

“Lo que llama la atención es que los grandes shocks globales no generaron las rachas más largas una vez que el estallido social de 2019 produjo solo tres semanas en rojo con una caída del 9,66%, el COVID-19 otras tres con un retroceso del 12,04%, y la Crisis Subprime de 2008 apenas cuatro semanas con una pérdida del 11,72%”, consignó XTB.

La racha más reciente comparable, seis semanas entre septiembre y octubre de 2022 con una caída del 12,04%, ocurrió en el ciclo bajista global de ese año, que es precisamente el mismo episodio de referencia que hoy se cita para Wall Street, agregó.

El alza del dólar y la baja del cobre

El dólar ha sido el otro gran termómetro del conflicto en el país. En medio de la incertidumbre, el peso chileno se ha depreciado con fuerza frente a la divisa estadounidense.

Sólo en la jornada de hoy, el tipo de cambio tocó los $ 942, un nivel que no se había observado desde fines de noviembre del año pasado. Desde que estalló el conflicto, el dólar muestra un salto de 9%.

En el mercado de materias primas, el cobre se mantiene estable hoy, aunque con un sesgo bajista tras las presiones observadas en las últimas semanas. La persistencia del conflicto, junto con el impacto de mayores costos energéticos sobre la actividad industrial global, ha deteriorado las perspectivas de demanda por metales.

Qué pasó con los mercados durante guerra en Medio Oriente JAVIER TORRES/ATON CHILE

“A pesar de algunos avances puntuales en el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, la incertidumbre sigue siendo elevada, lo que limita una recuperación sostenida del cobre”, dijio XTB.

El cobre no ha estado inmune al conflicto. De hecho, anuló completamente la racha alcista que la situó en máximos históricos en enero, con peaks de más de US$ 6 en febrero.

En tal contexto, el principal producto de exportación del país acumula una caída de 10,3% en un mes y en los últimos días estuvo muy cerca de entrar en “bear market”.