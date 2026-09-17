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    Guillermo Tagle: “La gracia de este ChileDay es que viene con un proyecto para revertir una tendencia”

    El director de ChileDay y presidente del DCV valora desde Londres el proyecto de MK4 lanzado hace una semana y dice que falta que el mercado asimile sus propuestas. "Hay gente que no ha hecho el doble click", afirma. La reforma, dice, "es estructural y relevante".

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    El director de ChileDay, Guillermo Tagle, uno de los históricos organizadores del evento, destacó la reforma al mercado de capitales enviada la semana pasada al Congreso por el gobierno, y la oportunidad que da el encuentro, que este año se realizó en Madrid y Londres, entre lunes y miércoles, para promover las inversiones en el país.

    “ChileDay sirve especialmente para lo que está ocurriendo hoy, en este ChileDay, que venimos a mostrarle al mundo que estamos avanzando y progresando en el desarrollo de nuestro mercado de capitales. Ese es el origen de ChileDay en el inicio. Entremedio, y quizás porque pasamos muchos años sin tener novedades importantes respecto al desarrollo del mercado de capitales, hemos ido desarrollando otras cosas, como promover la inversión en infraestructura, en energía, que son cosas muy relevantes también, y que han ido complementando este evento”, dice en el hotel The Landmak London.

    El también presidente del Depósito Central de Valores (DCV) recuerda que el evento, en su origen, “fue creado para mostrarle al mundo que el mercado de capitales chileno estaba abierto y disponible para poder generar mayor actividad, mayor inversión. Y efectivamente, hasta la presentación del proyecto que acaba de hacer el ministro de Hacienda, en los últimos años no habíamos tenido mucha materia prima que fuera de la esencia de para qué es el ChileDay”.

    Este evento ha estado más marcado por el mercado de capitales que otros, coincidió con una gran reforma.

    -Lógico porque efectivamente, hacía mucho tiempo que no se sentaba la autoridad a pensar cómo hacer que el mercado de capitales realmente se convierta en una pieza de progreso para Chile. Y a pesar de que, desde mi punto de vista, y esa es una opinión personal, ha sido siempre un diamante en bruto que ha estado ahí disponible, para aportarle crecimiento y progreso a Chile, y por diversas razones, porque las autoridades de distintos periodos no lo vieron así, o no le dieron la importancia, nos pasamos un periodo muy largo, desde los principios de los 2000, que fue la primera gran reforma del mercado de capitales y abrió el mercado hacia afuera, con el presidente Lagos y el ministro Eyzaguirre, en que no hubo transformaciones estructurales relevantes en los años siguientes y, por lo tanto, ChileDay se ha ido adaptando y abriendo a más cosas.

    ¿Usted está de acuerdo con el diagnóstico del ministro (Quiroz) de que esta es una pecera con poca agua y un pez grande que es el Estado?

    -Sí. Efectivamente es una realidad objetiva, fueron desapareciendo actores, fueron entrando menos, hay menos empresas abiertas, hay menos capital invertido en el mercado de capitales, las AFP tuvieron que enfrentar los retiros, sacaste plata del mercado de capitales. Si el Estado crece y se va endeudando y va emitiendo bonos y va aumentando la porción de papeles del Estado que tienen los inversionistas institucionales, en el fondo estás retirando el volumen del mercado de capitales.

    Es un contrasentido venir a vender un mercado deprimido, entonces.

    -Lo que pasa es que la gracia de este ChileDay es que viene con un proyecto para revertir una tendencia, la caída en el número de empresas cotizadas en bolsa, la no aparición de nuevas empresas en siete años. Para mí siempre, y a lo mejor porque trabajé mucho tiempo en eso, un termómetro, la temperatura de una economía, es el número de compañías nuevas que están creciendo y necesitan capital y acuden a la bolsa a levantar capital. Si pasamos 7 años en que ninguna empresa se sintió corta de capital para financiar su crecimiento, ¿qué es? ¿el huevo o la gallina? Es porque no está teniendo un motor de crecimiento suficientemente fuerte que le lleve a ir al mercado a buscar capital.

    ¿Y esta reforma es estructural, es relevante o es, como han dicho algunos, poco ambiciosa?

    -Yo creo que es estructural y es relevante. Creo que hay que entenderla bien porque hay cosas que no están probablemente incluidas en el proyecto porque no son materia de ley, pero que la filosofía de lo que se está planteando abren espacios que no existen.

    Por ejemplo, que un no residente pueda operar en Chile sin necesidad de tener un número de RUT, sino que pueda hacerlo, por ejemplo, con su pasaporte y su declaración jurada de que no es residente de Chile, es como opera el mercado americano. Y el mercado americano es abierto a todos los ciudadanos del planeta para que lleven recursos y contraten servicios en Estados Unidos. Aquí en Chile nosotros teníamos una complejidad, que es que ese ciudadano tenía que conseguir un número de RUT, el número de RUT se lo da a una entidad que hace la gestión ante impuestos internos y que queda de responsable de lo que ese señor haga con ese número de Rut y, por lo tanto, ni una institución que se dedique a la asesoría financiera de manejo de patrimonios tiene clientes que no sean chilenos. Tenemos un mercado capital de instituciones súper sofisticadas y súper calificadas, chilenas, para darle servicio a chilenos.

    Hay quiénes han dicho que esto es un conjunto de medidas chicas, que no hay cuestiones relevantes que muevan la aguja. ¿Qué es lo que le falta al proyecto?

    -Que la gente lo entienda y se dé cuenta que sí lo tiene. Porque hay mucho trabajo que se está haciendo, y me consta, en la parte normativa, que no es parte de la ley. Por ejemplo, que cuando alguien ingresa del exterior recursos financieros a una cuenta bancaria en Chile para que te la maneje un asesor, que después va a tomar esa plata y la va a sacar y te la va a invertir en un portafolio diversificado mundial, el asesor va a cobrar una comisión que va a pagar impuestos en Chile, (..) Después el cliente tiene que poder retirar sus utilidades, traer la plata de vuelta y mandársela de vuelta, y eso es una tubería que hay que construirla, porque la que nosotros tenemos diseñada siempre ha estado pensada en inversión extranjera directa, un extranjero que entra a Chile para construir una fábrica (…) Ahora hay que construir un canal alternativo para que la plata pase, entre y salga, quede registrada, para que entre medio la UAF pueda verificar que los fondos son de origen lícito.

    Todas esas cosas tienen que diseñarse y no están en la letra del proyecto de ley, porque no son materia del proyecto de ley. El proyecto fue recién lanzado hace una semana, no se ha hecho el análisis de segunda derivada, todo esto que te digo de gestionar patrimonios de no residentes en Chile, o que las administradoras de fondos chilenas puedan traer aportantes a sus fondos de cualquier parte del planeta, la verdad es que hay gente que no le ha hecho el doble clic. Esto abre el mercado para que salgas con tus fondos a buscar aportantes, y a mostrar que eres un buen manager.

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