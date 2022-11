Hacienda reactiva Consejo Consultivo del Mercado de Capitales con Enrique Marshall a la cabeza

Después de constituirse en septiembre de 2008, su última sesión ocurrió casi diez años después en agosto de 2018. Desde entonces, el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales –instancia que promueve el diálogo con el mundo privado respecto de temas financieros– no había vuelto a tener actividad. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda reactivó la entidad asesora, nombrando a 24 nuevos integrantes.

Según comunicó la cartera, el Consejo será presidido por el economista Enrique Marshall Rivera, ex vicepresidente del Banco Central, ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y actual director del Magíster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Católica de Valparaíso, quien señaló que la instancia “es una apuesta por el diálogo público-privado, que es una palanca fundamental para el progreso del país”.

Además, el presidente de la entidad indicó que “es sumamente importante que todas las decisiones de política pública evalúen y ponderen adecuadamente las implicancias para el funcionamiento del mercado de capitales”.

En tanto, la vicepresidencia será ocupada por Claudia Manola Sánchez, directora de empresas y ex decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). La ingeniera comercial aseguró que “el mundo privado está expectante por colaborar y apoyar en el diseño de las mejores políticas públicas que releven la importancia del mercado de capitales”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró la reactivación de la instancia. “Hemos tenido algunos retrocesos, por el efecto de los retiros de fondos de pensiones que significaron perder cerca de un 20% de profundidad de mercado. Así que por la importancia que tiene el mercado de capitales para la economía chilena, para aumentar su eficiencia, la capacidad para estimular el ahorro y canalizarlo al financiamiento de la inversión y contribuir a la estabilidad de la economía, es que tenemos mucho interés en el aporte que puede hacer este consejo”, manifestó.

El Consejo Consultivo de Mercado de Capitales quedó compuesto por 24 miembros, académicos y representantes de diversas áreas del sector financiero local, tales como bancos, AFP, compañías de seguros, fondos mutuos y de inversión, Fintech, retail financiero, bancos de inversión, entre otros.

Revisa el listado de los otros miembros del consejo

Alejandra Cox Anwandter

Ingeniera Comercial de la Universidad Católica de Chile y Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago. Cuenta con una trayectoria académica como profesora de economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach. Además, es fideicomisaria de la Junta Directiva de Hotchkis & Wiley Capital Management y miembro del Comité Financiero de la Fundación Queenscare. Fue economista laboral senior en el Banco Mundial y trabajó el Departamento de Trabajo de Filipinas, a través del Banco Asiático de Desarrollo. Actualmente es presidenta de la Asociación de AFP de Chile.

Ángel Sierra Romero

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Máster en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) de Colombia y MBA de la Universidad Georg Simon Ohm de Alemania. Desde el año 2017 se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Fintech de Chile (FinteChile). Fue presidente de la Alianza Fintech Iberoamérica y actualmente es miembro de su directorio. También es miembro del directorio de la Corporación Chilena para la Digitalización del Efectivo (ChilePay). Previamente fue cofundador de la Asociación Fintech de Colombia (Colombia Fintech), consultor en el sector privado y emprendedor.

Claudio Ortiz Tello

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con 43 años de experiencia laboral en cargos ejecutivos tanto en el sector privado como sector público. Fue gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago y gerente comercial de Edibank-Comercio Electrónico, Agregado de asuntos económicos ante Naciones Unidas y el GATT con sede en Ginebra y director de empresas. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo del gremio de Retail Financiero.

Claudio Raddatz Kiefer

Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de la Ingeniería de Universidad de Chile, Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, EE.UU. Profesor Titular del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue jefe de la División de Análisis de Estabilidad Financiera Global en el Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2017-2020), Gerente de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile (2014-2017), Gerente de Investigación Económica de la misma institución, y Economista Senior del Banco Mundial.

Diego Peralta Valenzuela

Abogado de la Universidad de Chile. Actualmente es socio del estudio jurídico Carey y Cía., a cargo del área bancaria y financiera. Ex miembro del directorio de InBest Chile e integrante de su Consejo Asesor y del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, ha sido reconocido en el área de banca y mercado de capitales en diversos rankings legales. Fue Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile y ex consejero del Colegio de Abogados de Chile.

Fernando Coloma Correa

Economista de la Universidad Católica de Chile y Master of Arts en Economía de la Universidad de Chicago. Profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Ex Superintendente de Valores y Seguros (2010-2014). Fue miembro del Consejo de Trabajo y Equidad, del Grupo de expertos para fortalecer el marco institucional para el buen funcionamiento del mercado de capitales, de la Mesa Técnica sobre calidad de vida y reducción de jornada laboral y de la Comisión de orden social y económico del Foro Constitucional UC. Fue director de Chile Transparente y actualmente es director de empresas.

Fernando Lefort Gorchs

Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y Ph.D. en Economía de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, además de director de Administradora Americana de Inversiones SA y Phi AGF entre otras empresas. Además, es miembro del Comité de Acreditación del Mercado de Valores, del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago, del Consejo de Autorregulación de la Asociación de Fondos Mutuos y miembro de varios comités de vigilancia de fondos de inversión.

Guillermo Larraín Ríos

Ingeniero Comercial y Máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Hoy es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Instituto de Ciencia Política en París. Ocupó la presidencia de BancoEstado (2015), fue superintendente de Valores y Seguros (2007-2010), de AFP (2003-2006), coordinador de políticas públicas del Ministerio de Hacienda y gerente de estudios de BBVA Chile.

Guillermo Tagle Quiroz

Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de California, EE.UU. Presidente de Credicorp Capital y del Depósito Central de Valores (DCV). Fue presidente de ICARE y director de la Bolsa Electrónica de Chile. Es director de InBest Chile, y de Fundación Teletón, además de profesor adjunto de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Ex presidente del Consejo Consultivo Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

Jessica López Saffie

Ingeniera Comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, cuenta con una vasta experiencia ejecutiva y directiva en instituciones financieras públicas y privadas en Chile. Ejerció durante 24 años en BancoEstado, donde ocupó los cargos de gerenta de Riesgos, contralora, vicepresidenta y gerenta general entre los años 2014-2018. Desde 2022 a la fecha es presidenta de entidad bancaria. Anteriormente fue presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess AG), ex directora en Banco Itaú, del Comité de Infraestructura Hídrica, del Consejo de Políticas de Infraestructura y asesora en programas sobre gestión de riesgos del BID.

Jorge Claude Bourdel

Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y Máster en Economía y Dirección de Empresas del IESE Business School, España. Fue fundador, director académico y profesor del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Y en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta fue decano de la Facultad de Economía y Administración, vicerrector Económico y vicerrector Académico. Ha sido director de diversas instituciones y actualmente se desempeña como vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile.

José Manuel Mena Valencia

Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ingeniería Industrial, mención Ingeniería Económica de la Universidad de Chile. Amplia trayectoria en el sistema financiero en Chile ocupando diversos cargos en los bancos de Talca, Nacional, Osorno, Corpbanca, Itaú y BancoEstado, donde fue gerente general ejecutivo entre 1995 y 2007. Director de diversas empresas, actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

Josefina Montenegro Araneda

Abogada de la Universidad Católica de Chile, Master in Laws (LL.M.) y certificada en negocios de la Universidad de Nueva York. Ex Superintendenta de Quiebras e Insolvencia (2010-2015), ha sido abogada asociada en Claro y Cía. y en Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton New York. Se ha desempeñado como directora y presidenta de gremios y empresas, actualmente es directora de Codelco, Invercap, Sky Airline, presidenta de la Caja de Compensación La Araucana y consejera y directora de la Cámara de Comercio de Santiago.

Luis Alberto Letelier

Abogado de la Universidad Finis Terrae, Master of Laws (LL.M.) en American University, Washington, EE.UU. Socio líder del área de Mercado de Capitales del estudio Barros & Errázuriz. Trabajó como International Associate en Simpson Thacher & Bartlett LLP, oficinas de Nueva York. Ha sido Presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión, ACAFI, por más de 7 años. Actualmente es miembro del Circulo de Economía y Finanzas de ICARE y consejero gremial de la SOFOFA.

Luis Opazo Roco

Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción, Magister y doctorado en Economía de la Universidad de Georgetown, EE.UU. Se desempeña como gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), donde también fue su gerente de estudios. Director de empresas, fue gerente de Estabilidad Financiera del Banco Central (2010-2014), además de coordinador y economista senior del Instituto Emisor.

Macarena Navarrete Poblete

Abogada de la Universidad de Chile. Se desempeña desde el año 2018 como country managing partner de EY Chile, firma a la que se unió en 1998 como parte del área Tributaria. También participa en el directorio de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, del consejo de la Sociedad de Fomento Fabril, del consejo consultivo de la Fundación Pro Bono, de Inbest y del Círculo de Finanzas en Icare.

María Eugenia Wagner Brizzi

Ingeniera Comercial y Magister en Economía de la Universidad Católica de Chile. Entre 2000 y 2006 ocupó el cargo de subsecretaria de Hacienda. Se ha desempeñado como directora de empresas, presidenta de Salmón Chile y gerenta general de Acción RSE. Actualmente es directora de Provida y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Diego Portales.

Mónica Cavallini Richani

Economista de la Universidad de Chile, con una maestría en Población y Desarrollo. Desde marzo de 2005 a la fecha es gerenta general de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM), e integra los directorios de IIFA (International Investment Funds Association) y FIAFIN (Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión). Fue Gerente Corporativo de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y por más de 16 años ejerció distintos cargos en Exxon Corp. en Chile y en el extranjero.

Roberto Fuentes Silva

Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago, Magister en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como Gerente de Estudios de la Asociación de AFP de Chile. Y miembro suplente de la Comisión Clasificadora de Riesgos (CCR).

Silvia Fernández Edwards

Ingeniera Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile. Se desempeña como Managing Director y Country Manager de BlackRock Chile, además de miembro de Latin America Strategy Committee y Latin America Operating Committee de la entidad financiera. Anteriormente, se desempeñó como Head of Latin America Institutional en Amundi Asset Management; Country Manager en Chile y directora de Fondos de Pensiones de América Latina en Pioneer Investments y directora institucional en Vision Advisors.

Siria Jeldes Chang

Presidenta del Consejo de Administración de Coopeuch desde el año 2015. También es presidenta del Foro Cooperativo, de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y de la Fundación Coopeuch, además de integrar el Consejo de Administración de Cooperativas de Los Américas. En el año 2018 fue parte de la mesa de trabajo del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

Soledad Recabarren Galdames

Abogada de la Universidad de Chile y Magister en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Socia del estudio Recabarren & Asociados, previamente se desempeñó en las áreas tributarias de firmas como socia en Langton Clarke, Arthur Andersen e EY Chile. Actualmente, también es coordinadora académica del programa de Magíster en Derecho con Mención en Derecho Tributario de la Universidad Católica de Chile, presidenta del Centro de Estudios de Legislación Empresarial y Tributaria (CELET), miembro del Círculo de Finanzas de Icare y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile.