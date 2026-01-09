SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El presidente del directorio de Colbún, Hernán Rodríguez Wilson, asumió en la misma posición en Minera Valparaíso y Forestal Constructor y Comercial del grupo Matte.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto: Hernán Rodríguez Wilson

    Hernán Rodríguez Wilson fue nombrado como el nuevo presidente del directorio de Minera Valparaíso, holding del grupo Matte, y de la Forestal Constructora y Comercial Del Pacífico Sur (Pasur), sociedad inversora vinculada a Empresas Cmpc. El ejecutivo era parte de ambos directorios desde mayo del 2021.

    Rodríguez asumió en reemplazo de Joaquín Izcúe, quien dejó el cargo de presidente y el directorio a fines del año pasado, una salida simultánea, tanto para Minera Valparaíso como para Forestal Constructora y Comercial Del Pacífico Sur. Izcúe lideró el directorio del holding por un poco más de siete años y en el de Pasur por un tanto más de cinco años.

    Ante este contexto, Hernán Rodríguez asumió una nueva responsabilidad en el grupo Matte. Rodríguez también es presidente del directorio de Colbún desde 2019 y desde abril de 2025 es director de CMPC.

    Rodríguez nació en 1963 y es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y MBA en finanzas y negocios internacionales de la Universidad de California (UCLA).

    “Comenzó su carrera en Empresas CMPC (Materiales) al ingresar a la gerencia de estudios en 1987 donde participó en proyectos como Celulosa del Pacífico y la compra de Química Estrella y Planta de productos Tissue. Posteriormente, asumió como reemplazo de Cristián Eyzaguirre en la gerencia de finanzas. Entre los años 2004 y 2011 se desempeñó como gerente general de Forestal Mininco (Materiales) y luego de Cmpc (Materiales). Tras 31 años de servicio, el 31 de julio de 2018 dejó su cargo en CMPC y, a partir de agosto del mismo año, se integró como director de Colbún, asumiendo su presidencia en mayo de 2019″, resalta Colbún en su página web.

    Mientras que Cmpc también resaltó, en sus canales oficiales, que Rodríguez es director en Softys (de Empresas Cmpc), Pacífico Sur, GTD, de Telefónica del Sur, Fundación MC, Red Alimentos y tesorero de Fundación Alegría y Fundación San Agustín.

    Lee también:

    Más sobre:EjecutivosEmpresasHernán RodríguezGrupo MatteColbúnCmpc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    Lo más leído

    1.
    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno
    Chile

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla
    El Deportivo

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes
    Mundo

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena