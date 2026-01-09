Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

Hernán Rodríguez Wilson fue nombrado como el nuevo presidente del directorio de Minera Valparaíso, holding del grupo Matte, y de la Forestal Constructora y Comercial Del Pacífico Sur (Pasur), sociedad inversora vinculada a Empresas Cmpc. El ejecutivo era parte de ambos directorios desde mayo del 2021.

Rodríguez asumió en reemplazo de Joaquín Izcúe, quien dejó el cargo de presidente y el directorio a fines del año pasado, una salida simultánea, tanto para Minera Valparaíso como para Forestal Constructora y Comercial Del Pacífico Sur. Izcúe lideró el directorio del holding por un poco más de siete años y en el de Pasur por un tanto más de cinco años.

Ante este contexto, Hernán Rodríguez asumió una nueva responsabilidad en el grupo Matte. Rodríguez también es presidente del directorio de Colbún desde 2019 y desde abril de 2025 es director de CMPC.

Rodríguez nació en 1963 y es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y MBA en finanzas y negocios internacionales de la Universidad de California (UCLA).

“Comenzó su carrera en Empresas CMPC (Materiales) al ingresar a la gerencia de estudios en 1987 donde participó en proyectos como Celulosa del Pacífico y la compra de Química Estrella y Planta de productos Tissue. Posteriormente, asumió como reemplazo de Cristián Eyzaguirre en la gerencia de finanzas. Entre los años 2004 y 2011 se desempeñó como gerente general de Forestal Mininco (Materiales) y luego de Cmpc (Materiales). Tras 31 años de servicio, el 31 de julio de 2018 dejó su cargo en CMPC y, a partir de agosto del mismo año, se integró como director de Colbún, asumiendo su presidencia en mayo de 2019″, resalta Colbún en su página web.

Mientras que Cmpc también resaltó, en sus canales oficiales, que Rodríguez es director en Softys (de Empresas Cmpc), Pacífico Sur, GTD, de Telefónica del Sur, Fundación MC, Red Alimentos y tesorero de Fundación Alegría y Fundación San Agustín.