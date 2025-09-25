“Hija rebelde”: Hermanos Posada rechazan demanda por millonaria herencia y revelan mensajes de WhatsApp

La trama en torno a la herencia de Francisco Posada Copano, uno de los fundadores del holding Transex, sigue su curso en tribunales. Desde Hawai, Estados Unidos, su hija Pamela Posada Alé (55) ha interpuesto una serie de acciones legales contra sus tres hermanos —José Miguel (46), Francisco (57) y Macarena (48)—, a quienes acusa de un vaciamiento en vida del patrimonio de su padre.

El empresario, fundador del grupo Transex, un conglomerado dedicado principalmente a la producción de cemento y hormigón, falleció a los 83 años el 23 de noviembre de 2024.

Hace algunas semanas, los hermanos demandados respondieron a la acción judicial de Pamela Posada en dos escritos: uno conjunto de José Miguel y Francisco Posada, y otro individual de Macarena, gerenta general de Cementos Transex. En sus respuestas, detallaron los bienes involucrados en la herencia, que alcanzan $19.770 millones y que sostuvieron que a cada uno de los herederos les corresponde un monto de $5.000 millones.

Francisco Posada Alé, gerente general de Grupo TX y José Miguel Posada, empresario dueño de una cadena de gimnasios cuestionaron, duramente la demanda de su hermana. En su presentación denunciaron que acusaciones de su hermana son “falsas y groseras” y “ofensivas a la memoria de su padre”. Más aún, en su contestación ambos presentaron una demanda reconvencional de indemnización de daño moral por injurias, solicitando el pago de $2.000 millones.

Hermanos Posada rechazan demanda por millonaria herencia. En la imagen, un camión betonero de Transex.

“La actitud irrespetuosa y desafiante de la demandante hacia su padre, desde sus juveniles 20 años, no fue óbice para que éste se preocupara de mantener en su patrimonio personal bienes suficientes para que sus hijos los pudiesen heredar en igualdad de condiciones”, se lee en el escrito de descargos de los hermanos Francisco y José Miguel Posada.

“Francisco Posada Copano no sólo realizó esfuerzos por acercarse a su hija rebelde y permitirle su participación en el holding familiar, sino que, en concreto, le prestó ayuda financiera cada vez que esta se la pidió para las más diversas cosas, tales como comprar o arrendar propiedades, intervenciones quirúrgicas de su hija, emprendimientos o negocios para ella, etc.”, añade el escrito, que recuerda que la ayudó siempre que requirió de su ayuda económica. “Entonces no tenía inconveniente en reconocerle que había sido una mala hija, que era un excelente padre; o en deshacerse en disculpas y pedirle perdón”, dicen sobre su hermana.

Mientras, Macarena Posada en su contestación sostuvo que ella misma fue “un verdadero puntal en los negocios de su padre”.

Mensajes

Para sustentar la preocupación de su padre con su hermana demandante, José Miguel y Francisco Posada adjuntaron en sus descargos conversaciones vía WhatsApp que sostuvieron el patriarca y su hija, entre mayo de 2020 y octubre de 2024.

11/5/20: “Hola papá, es Pamela, este es mi nuevo número, gracias por la plata que me enviaste, la usaré para comprarle una silla de ruedas a la Tara”.

4/6/20: “Pamela: gracias papá, cuídate mucho, ojalá algún día en esta vida me perdones, me vuelvas a aceptar y amar como tu hija, no sabes el peso que cargo día a día por haber destruido nuestra familia”.

15/6/20: “Pamela: Siii, está feliz, gracias por tu ayuda”.

10/7/20: “Pamela: Hola papá!!! Por fin llegamos a Hawai, arrendamos una casa maravillosa, estamos tan felices. Podemos pescar desde la casa, ruego a Dios puedas venir a vernos y disfrutar Hawai juntos. Todos mis logros te los debo a ti, gracias papá”.

El escrito de los demandantes concluyen de esos mensajes que “así son innumerables los mensajes en que la demandante agradece a su padre las múltiples veces que éste la ayudaba económicamente”.

Los hermanos José Miguel y Francisco acusaron a su hermana que “desde joven, antes de los 20 años, mostró un comportamiento distinto, totalmente disruptivo, groseramente irreverente e irrespetuoso con su padre; actitud, personalidad o carácter que no le permitía aceptar las normas de conducta que su padre estimaba adecuadas”.

Pamela Posada se radicó en Estados Unidos por la condición médica de su hija.

¿Agresión?

Por otro lado, en su escrito, los hermanos Francisco y José Miguel Posada desmintieron la acusación de que su padre haya agredido físicamente a su hermana Pamela, como ella lo mencionó en su demanda. Según ellos, los hechos ocurrieron de forma diferente.

Afirman que la acusación de agresión física, que según Pamela ocurrió el 15 de mayo de 2013 en las instalaciones de la empresa, es completamente falsa. Aseguran que nunca sucedió tal agresión, y que fue Pamela quien, al perder el control y comenzar a insultar a su padre porque este se negó a darle lo que pedía, lo atacó físicamente. Ante esta situación, su padre la sujetó por los brazos para sacarla de su oficina y detener la escena. En ese momento, el gerente de finanzas, Carlos Catoni, y la secretaria, Sonia Adasme, llegaron al lugar. Fue Adasme quien la sujetó y la sacó de la oficina, mientras Catoni intentaba calmar a su padre. De acuerdo con los hermanos, no hubo agresión ni arrastre, y menos golpes.

Pamela Posada cuenta con la asesoría legal de José Clemente Coz, socio de Coz Vial & Blavi. Francisco y José Miguel Posada son representados por Samuel Vergara socio, de Vergara & Avila: y Macarena Posada es asesorada por Juan Carlos Leva, socio de Leva Rosselot Abogados.