Holding de Avianca, Gol y Wamos aumenta su flota con aviones de Airbus

Grupo Abra y Airbus firmaron un acuerdo para aumentar la flota del holding de aerolíneas con aviones del consorcio europeo con sede central en Francia.

El objetivo de la medida es fortalecer su operación actual y ofrecer “más conectividad y acceso con nuevas rutas y nuevos destinos de mediano y largo alcance en las Américas y Europa, y para asegurar la disponibilidad de la flota necesaria en la ejecución de su plan de negocios”.

En detalle, el acuerdo considera 50 aviones de la Familia A320neo, “que permite un ahorro de combustible del 20% en comparación con los aviones de pasillo único de la generación anterior”, dijo Airbus en un comunicado.

Por su parte, el Grupo Abra destacó que el pedido se suman a los 88 A320neo previamente comprometidos, totalizando 138 unidades a recibir hasta 2032. A finales de este año, el Grupo Abra recibirá el primero de estos aviones.

Además, el acuerdo considera hasta siete aviones de fuselaje ancho A330neo. “Reducen el consumo de combustible en un 14% por asiento en comparación con el A330ceo”, dijo el holding de la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la española Wamos.

Adicionalmente, Abra hoy tiene órdenes por 96 aviones Boeing 737Max a recibir hasta 2030.

Ante este contexto, el Grupo Abra contará con un portafolio total de 234 aviones de cabina angosta “en los años venideros”.

Según los datos de la firma con sede en Francia, Airbus ha vendido más de 1.300 aviones en América Latina y el Caribe y tiene una cuota de mercado líder en aviones de pasajeros.