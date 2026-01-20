SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    La compañía precisó que el precio acordado es de US$9 millones más IVA más un monto de definir por los inventarios de materia prima, productos terminados y envases.

    Por 
    Patricia San Juan
    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas.

    Empresas Iansa informó que suscribió un acuerdo para la venta, a través de su filial LDA, de los activos de producción y comercialización de alimentos para mascotas a las sociedades Angostura Foods, Inmobiliaria Angostura y Alimentos Concentrados Cisternas.

    Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló que la operación considera el traspaso de la planta productiva y marcas asociadas, entre otros activos asociados a dicho negocio.

    Asimismo precisó que el precio acordado es de US$9 millones más IVA, el que será pagado al cierre de la transacción y que además se pagará un precio a definir por los inventarios de materia prima, productos terminados y envases, durante los días siguientes a la firma del contrato.

    Más sobre:NegociosIansa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En vivo: primer gabinete de ministros José Antonio Kast

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Corte Suprema deja en suspenso resolución tras apelación de Vivanco a querella de capítulos

    Lo más leído

    1.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    2.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    3.
    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    4.
    CEO de Colbún por Ximena Rincón como posible ministra de Energía: “Es buena carta”

    CEO de Colbún por Ximena Rincón como posible ministra de Energía: “Es buena carta”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado
    Chile

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario
    Negocios

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030
    El Deportivo

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?