Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas.

Empresas Iansa informó que suscribió un acuerdo para la venta, a través de su filial LDA, de los activos de producción y comercialización de alimentos para mascotas a las sociedades Angostura Foods, Inmobiliaria Angostura y Alimentos Concentrados Cisternas.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló que la operación considera el traspaso de la planta productiva y marcas asociadas, entre otros activos asociados a dicho negocio.

Asimismo precisó que el precio acordado es de US$9 millones más IVA, el que será pagado al cierre de la transacción y que además se pagará un precio a definir por los inventarios de materia prima, productos terminados y envases, durante los días siguientes a la firma del contrato.