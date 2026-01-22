Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

Luego de que el Presidente Gabriel Boric decretara Estado de Catástrofe para la Región de Ñuble y las comunas de Penco, Concepción y Tomé, en la Región del Biobío, el Ministerio de Hacienda activó oficialmente el Fondo Nacional de Reconstrucción, con el objetivo de acelerar la ayuda a las personas afectadas por los incendios forestales.

“La emergencia, iniciada durante el fin de semana, ha dejado hasta ahora una veintena de personas fallecidas, más de 20 mil damnificados y 800 viviendas destruidas, lo que refleja la magnitud de la tragedia y la necesidad urgente de avanzar en una reconstrucción rápida, coordinada y enfocada en las familias afectadas”, expresaron desde Hacienda mediante un comunicado.

El Fondo Nacional de Reconstrucción fue creado mediante la Ley N°20.444 en 2010 y su propósito es financiar la reconstrucción y recuperación de infraestructura, obras, equipamiento y patrimonio en zonas afectadas por catástrofes, a través de donaciones privadas de personas y empresas, las cuales cuentan con beneficios tributarios.

Este mecanismo tiene un carácter excepcional, tanto por su duración como por los incentivos tributarios que contempla. Según señalaron desde la cartera, el Fondo podrá recibir aportes por un periodo máximo de 2 años, y las donaciones podrán acogerse a los beneficios establecidos en la Ley N°20.444, ya sea como créditos o gastos aceptados para efectos tributarios.

Concepcion 22 de enero 2026. Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el sector de El Tato, en la comuna de Concepcion; region del Bio Bio. Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

La activación se concretó tras una reunión organizada por el Comité Asesor del Fondo Nacional de Reconstrucción, en la que participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza; la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete; la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y la secretaria ejecutiva del Fondo, Trinidad Undurraga.

Sobre este proceso, Undurraga señaló que “hoy se activó el Fondo Nacional de Reconstrucción, el canal del Estado para recibir aportes de personas y empresas que quieran ayudar a recuperar infraestructura y equipamiento en las zonas afectadas por los incendios del sur. Reconstruir exige un esfuerzo compartido: invitamos a donar a través del Fondo, con beneficios tributarios para cada aporte”.

Durante la reunión, las autoridades establecieron un calendario para levantar, difundir y financiar las iniciativas de reconstrucción, priorizando proyectos que tengan un impacto directo en la vida de las comunidades.

Los aportes pueden canalizarse a través de www.fondonacionaldereconstruccion.cl.