    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) fue el único indicador positivo en el arranque de 2026.

     
    Expertos creen que el Banco Central subirá proyección para el PIB e Inflación 2025

    El inicio de 2026 no se ve demasiado auspicioso para la economía chilena. Ad portas de conocerse el Imacec correspondiente a enero, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una disminución de 1,6% en doce meses en enero de 2026, en un mes que contó con un día hábil menos respecto de igual período del año anterior.

    El resultado se explicó por incidencias negativas del Índice de Producción Manufacturera (IPMan) y del Índice de Producción Minera (IPMin), mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) anotó un incremento en su actividad.

    De acuerdo con la serie desestacionalizada y corregida por efecto calendario, el IPI presentó una caída mensual de 1,1% y un descenso de 1,0% en comparación con enero de 2025.

    Hay que recordar que el IPI sirve como antecedente para proyectar el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imacec), dato que el Banco Central publicará este lunes.

    Manufacturas

    En la medición original, el indicador de producción manufacturera retrocedió 3,8% en doce meses e incidió -1,757 puntos porcentuales en la variación del índice general.

    La mayor incidencia negativa provino de la fabricación de maquinaria y equipo n.c.p., que retrocedió 15,9% e incidió -0,737 puntos porcentuales, asociada a un menor desarrollo de proyectos desde el sector minero.

    Qué pasó con las manufacturas, minería e industria en enero PHOTO: MARICEU ERTHAL/BLOOMBERG NEWS

    Le siguió la fabricación de sustancias y productos químicos, con una disminución de 8,5% e incidencia de -0,664 puntos porcentuales, explicada por detenciones no programadas en empresas del rubro durante los primeros días de enero.

    La elaboración de productos alimenticios se redujo 1,5% e incidió -0,533 puntos porcentuales, vinculada a estrategias productivas implementadas en establecimientos del sector.

    En contraste, la fabricación de productos textiles aumentó 13,1% y aportó 0,033 puntos porcentuales, debido a una mayor demanda desde el sector comercial.

    En términos desestacionalizados, el IPMan cayó 0,9% respecto del mes anterior.

    La minería

    La minería chilena sigue de capa caída. De acuerdo al INE, la producción consignó una baja interanual de 0,1%, asociada a una menor actividad en dos de los tres tipos de minería que lo componen.

    La minería metálica cayó 2,3%, restando 1,943 puntos porcentuales, debido a un descenso en la extracción y procesamiento de cobre, influido por baja ley, menor tratamiento de mineral y paralizaciones durante el mes.

    Qué pasó con las manufacturas, minería e industria en enero Oliver Llaneza Hesse

    En sentido contrario, la minería no metálica creció 13,8% e incidió 1,945 puntos porcentuales, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio. En términos desestacionalizados, el IPMin disminuyó 1,6% mensual.

    Hay que recordar que el fatal accidente en El Teniente el año pasado influyó en una menor producción de cobre y las operaciones no han vuelto a la normalidad.

    Agua, gas y electricidad

    El IPEGA aumentó 1,2% en doce meses. Electricidad se incrementó 1,7% e incidió 1,244 puntos porcentuales, producto de una mayor generación, especialmente desde centrales solares, y de un alza en el suministro hacia el destino comercial.

    Qué pasó con las manufacturas, minería e industria en enero David Zorrakino - Europa Press

    Agua registró una variación de 0,0%, con una incidencia de 0,007 puntos porcentuales, asociada a mayor distribución hacia otros destinos no clasificados previamente.

    Gas decreció 1,7% e incidió -0,070 puntos porcentuales, debido a menor regasificación de gas natural licuado, aunque la distribución hacia generación eléctrica presentó un aumento. En la serie desestacionalizada, el indicador no mostró variación mensual.

